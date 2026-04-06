Tiene 20 años menos: Pachu Peña presentó a su nueva novia, hija de una famosa figura

El humorista confirmó su relación con su nueva novia.

El humorista Pachu Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta poco habitual de su vida: la sentimental. A través de sus historias de Instagram, el actor decidió presentar oficialmente a su nueva pareja 20 años menor, Paula Paparella.

En la postal se la ve a Paula con un elegante vestido rojo, mientras que el humorista luce traje y una sonrisa que evidencia su buen momento. El gesto confirmó públicamente un romance del que ya había dado algunos indicios meses atrás.

La foto que confirma la nueva relación de Pachu Peña

En noviembre pasado, Peña había contado cómo comenzó el vínculo y habló con sinceridad sobre el contexto emocional en el que apareció el amor. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada”. En aquella oportunidad eligió la prudencia al definir la relación y explicó: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.

La separación de Pachu Peña

La nueva historia sentimental llega luego del final de su matrimonio con Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de 25 años de vida y formó una familia numerosa junto a sus cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina. Según el propio actor relató en distintas entrevistas, la separación fue el resultado de un desgaste progresivo y se dio en buenos términos, permitiéndole cerrar esa etapa sin conflictos.

Pachu Peña volvió a apostar al amor en 2025 cuando conoció a Paula Paparella. Ella tiene 42 años y está vinculada al mundo de la estética y la moda. Es conocida además por ser hija del reconocido estilista Leo Paparella.