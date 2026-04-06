Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de abril 2026

Todos los dólares cotizan por arriba de los $1.400

El dólar en el Banco Nación este lunes 6 de abril cotiza en $1.415, mientras que el dólar MEP cede y se vende a $1.429 y el blue a $1.400. En este contexto, hay expectativas sobre cómo continuará la cotización de la divisa en medio de los vaivenes en los mercados por el agravamiento de la guerra de Estados Unidos con Irán y la disparada del precio del petróleo y el gas a récords históricos.

Cómo comprar dólar MEP este lunes

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Pasos para comprar dólar MEP en Mercado Pago

Aceptar los Términos y Condiciones: Antes de iniciar, es necesario aceptar las condiciones de uso de la plataforma. Este paso se realiza una sola vez. Acceder a la sección “Dólares”: Desde la aplicación, seleccionar la opción “Compra” dentro de la sección habilitada para operaciones en dólares. Elegir el monto: Ingresar la cantidad deseada para la transacción y confirmar la operación. Esperar la acreditación: Los dólares aparecerán reflejados en la aplicación dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

Una vez acreditados, los usuarios tienen la opción de mantener los dólares en su cuenta sin costos adicionales o transferirlos sin cargo a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.

Qué es el dólar blue

El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.