El emocionante trabajo solidario de Paula Pareto en Chaco durante Semana Santa: "Aportar al cambio"

El viaje solidario de Paula Pareto a Chaco durante Semana Santa: "Aportar al cambio".

A tres meses de que se cumpla el décimo aniversario de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Paula Pareto fue noticia por una publicación que realizó en redes sociales y que se volvió viral. Este fin de semana, durante la celebración de Semana Santa, la ex judoca y médica especializada en traumatología de 40 años recorrió distintas localidades del norte de Argentina junto con la asociación "Todos por todos" para brindar asistencia a la población local.

"¡Los objetivos se buscan y se cumplen! ¡El sueño por el que empecé a estudiar medicina se hizo realidad en esta semana santa y fue así de feliz!", expresó la 'Peque' en su post de Instagram. "Así fueron estas jornadas de trabajo con un equipo de trabajo que compartimos la pasión de poder aportar algo real al equipo de vida que compartimos en el mundo", agregó en el mensaje, junto con una amplia colección de fotos en la que muestra detalles de cómo se desarrolló la campaña solidaria.

El viaje solidario de la 'Peque' Pareto a Chaco: "Granito de arena"

La actual vicepresidenta segunda del Comité Olímpico Argentino detalló también el cronograma de su viaje a Chaco: "Arrancamos jueves 5 AM desde casa para llegar directo a las 19 horas a Tres Isletas, Chaco. Primer objetivo: Hospital Zonal. 22 horas terminamos y a descansar a nuestro alojamiento en la escuela de la ciudad, que nos brindó el lugar a donde descansar en estos días. Viernes y sábado visitamos dos pueblitos más en jornadas que arrancamos 7 AM y cerramos a las 22 horas. ¡Rotos SI, felices SI!".

Por otra parte, Pareto compartió una reflexión sobre la iniciativa solidaria a la que contribuyó este fin de semana y dejó un mensaje a sus seguidores: "Creo que no es justo que por nacer lejos de las grandes ciudades existan familias que no cuenten con los recursos necesarios para tener la vida digna y feliz como todos merecen. Como siempre digo, cuando algo no me gusta, intento hacer lo que puedo desde mi lado para aportar al cambio. Aunque sea aportar este granito de arena y hacerme sentir útil en mi profesión y como persona en la vida", concluyó.

"Cuando algo no me gusta, intento hacer lo que puedo desde mi lado para aportar al cambio": el mensaje de Paula Pareto en redes sociales.

La fundación "Todos con todos" también se expresó y le comunicó su agradecimiento a la 'Peque': "Fuimos a dar una mano, volvimos movilizados, inspirados, muertos de cansancio pero con el corazón lleno de felicidad. Ver a médicos y estudiantes trabajando de manera altruista en el medio del monte chaqueño con sus comunidades hizo que a partir de ahora sean nuestros nuevos héroes de carne y hueso. Qué decirte amiga Pau que no te haya dicho".

Las iniciativas solidarias de las que participó Paula Pareto

La medallista olímpica en Beijing 2008 (bronce) y Río 2016 (oro) formó parte de diversas iniciativas solidarias tras su retiro: también fue embajadora del programa solidario Huella, una iniciativa orientada a colaborar con sectores vulnerables mediante donaciones, mejoras en infraestructura y apoyo comunitario. En ese marco, participó activamente en acciones durante la pandemia de COVID-19, brindando asistencia en un contexto crítico. Además, impulsó y acompañó diversos proyectos comunitarios enfocados en el acceso a la salud en zonas desfavorecidas, consolidando un perfil solidario que trascendió su carrera deportiva.

Los grandes logros de Paula Pareto en el judo