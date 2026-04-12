La contundente decisión de Estudiantes de Río Cuarto, último en el Torneo Apertura 2026

Tras una nueva derrota y en medio de un presente adverso, Estudiantes de Río Cuarto tomó una fuerte decisión institucional: la dirigencia apartó a un grupo de futbolistas del plantel profesional por considerar que no mostraron la actitud esperada. La medida del cuadro cordobés se dio luego de que el equipo se retirara del campo de juego entre silbidos de sus propios hinchas tras la derrota por 2 a 1 en condición de local ante Barracas Central, que lo dejó último en la Zona B con apenas cinco unidades en trece fechas.

Según informaron desde los canales oficiales del club, esta determinación "responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, el compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre". Si bien no se hicieron aún públicos los nombres de los involucrados, otras fuentes informaron que serán puestos al tanto de su situación el lunes antes del comienzo de la práctica.

A través del comunicado, la institución manifestó que la decisión de separar a ciertos jugadores responde exclusivamente a cuestiones vinculadas con la actitud dentro del campo de juego. Desde el club fueron contundentes al explicar los motivos de la medida y dejaron en claro que se trata de una determinación inmediata, orientada a corregir el rumbo del equipo. Por último, se aclaró que los futbolistas afectados continuarán entrenando por separado en las instalaciones, guiados por personal particularmente asignado a esa tarea.

El momento futbolístico del equipo profundiza el impacto de la decisión: la campaña irregular del equipo, ascendido junto con Gimnasia y Esgrima de Mendoza desde la Primera Nacional, y la escasa suma de puntos alimentaron el descontento general, lo que terminó por acelerar una medida que apunta a generar un cambio inmediato. La intención es reordenar el grupo y comenzar a sumar puntos importantes tanto para la tabla de promedios como para la anual, en búsqueda de mantener la permanencia y no descender otra vez a la segunda categoría del fútbol argentino.

Mientras tanto, el plantel deberá reconfigurarse de cara a los próximos compromisos, con la expectativa de que la determinación tenga un efecto positivo en el rendimiento colectivo. La dirigencia apuesta a que este tipo de decisiones sirva como mensaje interno y marque un antes y un después en la temporada, en busca de revertir la situación deportiva.

Todos los resultados de Estudiantes de Río Cuarto en el Torneo Apertura 2026