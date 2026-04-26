Los trabajadores del subte realizarán una liberación de molinetes el próximo 27 de abril en la estación Federico Lacroze de la línea B a partir de las 7 horas.

La medida de fuerza tiene como objetivo principal exigir la inmediata reincorporación de Araceli Pintos, una empleada de la concesionaria Emova que fue despedida tras haber denunciado una situación de acoso sexual en su puesto de trabajo.

Según señalaron, este tipo de acciones no afecta el servicio y permite a los usuarios viajar sin pagar durante el tiempo que dura la protesta, una modalidad ya utilizada en conflictos anteriores.

La protesta es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), en conjunto con el Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas. Y, por el momento, solo tendrá efecto durante la jornada del lunes.

Cómo será la medida de fuerza

Los pasajeros podrán ingresar de manera gratuita durante la mañana. Esta herramienta es habitual y es empleada por el sindicato para visibilizar sus reclamo sin afectar al bolsillo del usuario. Además, no se descarta que el conflicto escale en caso de no haber respuesta por parte de Emova y se tomen nuevas medidas.

El caso de Araceli Pintos

Pintos fue desvinculada luego de denunciar el acoso sexual de un efectivo de la Policía de la Ciudad ocurrido durante su horario laboral, hecho que fue seguido por episodios de violencia laboral por parte de personal jerárquico de la empresa. “Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que Emova deje de encubrir acosadores y violentos”, señalaron desde el gremio, calificando el despido como “persecutorio, ilegal y discriminatorio”.

El caso ya cuenta con denuncias penales que tramitan ante la Justicia, mientras que los trabajadores mantienen el estado de alerta. Esta medida se suma a un historial de reclamos de los metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y protocolos más estrictos ante casos de violencia de género dentro de la red de transporte subterráneo.

No es la primera vez que los trabajadores exigen la reincorporación de Araceli Pintos. En este marco, desde la empresa concesionaria Emova se posicionaron de la siguiente manera: "Este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”, sostuvieron en respuesta al reclamo realizado el 9 de marzo en la estación Congreso de Tucumán.