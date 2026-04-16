Trabajadores del subte denunciaron persecución judicial: los acusan de "asociación ilícita"

Trabajadores del subte nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciaron este jueves un intento de criminalización por parte del Ministerio Público de la Ciudad y la empresa, en el marco de una causa judicial por presunta "asociación ilícita". "Nos encontramos en estado de alerta", avisaron.

Consultados por El Destape, desde Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Anónima Unipersonal (Sbase), aseguraron que no tenían "nada para decir" sobre el tema. Según la denuncia del Ministerio Público de la Ciudad, "se determina la teoría del caso sobre el siguiente hecho consistente en determinar la existencia de una asociación de tres o más personas, constituida de manera estable, con distribución de roles y con permanencia en el tiempo; conformada con el objetivo de cometer delitos indeterminados que afectan a diversos bienes jurídicos".

En un comunicado titulado "Subte - Estado de alerta – Basta de criminalizar a las organizaciones obreras", la AGTSyP denunció que "el Gobierno de la Ciudad, la fiscal Celsa Ramírez y Emova impulsan una causa penal por supuesta asociación ilícita contra la AGTSyP y los trabajadores del subte".

Desde el gremio sostuvieron que "la causa está llena de imprecisiones y procedimientos incorrectos" y apuntaron directamente contra el accionar judicial. Así, remarcaron que "Emova es, a la vez, denunciante, aporta pruebas y además notifica de la causa a los denunciados". Los trabajadores informaron que solicitaron "la nulidad de las notificaciones y la recusación de la fiscal Celsa Ramírez" por las irregularidades detectadas."Este proceso impulsado por Jorge Macri tiene el objetivo de atacar a nuestro sindicato por el ejemplo que constituye", señalaron.

Desde el gremio defendieron el rol de la organización y destacaron que "recuperó conquistas perdidas como la estabilidad laboral y la jornada de 6 horas de trabajo", además de haber "terminado con la tercerización en el subte".

El documento también incluyó fuertes cuestionamientos a la empresa concesionaria: "Buscan criminalizarnos y condenarnos, para dejarle el camino libre a empresas como Emova que se enriquecen a costa del mal servicio que prestan". En la misma línea, denunciaron “la falta de inversión y mantenimiento, de tarifazos, con pasajes carísimos y la nula realización de obras y extensiones en la red”. También advirtieron sobre problemas estructurales: “alertamos la falta de condiciones de seguridad en el transporte subterráneo con trenes y vías obsoletas e infraestructura en gran medida al borde del colapso”.

Estado de alerta y llamado a la unidad

"Nos encontramos en estado de alerta y llamamos a todos los trabajadores y sus organizaciones a rodear de solidaridad y apoyo a los trabajadores del subte”, expresaron desde AGTSyP y concluyeron: "Sólo la más amplia unidad con los sectores en lucha, como los trabajadores de FATE, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores del transporte y todas las organizaciones sindicales y políticas que estén dispuestas a enfrentar las persecuciones y la criminalización de la protesta nos permitirá frenar estos ataques que buscan disciplinarnos para que pasen más fácilmente y sin resistencia los planes de miseria y ajuste contra los trabajadores".