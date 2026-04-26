Liberarán molinetes en la Línea B de subte como medida de fuerza: cuándo y a qué hora

Liberarán molinetes en la Línea B como medida de fuerza: cuándo y a qué hora.

Los trabajadores del subte llevarán adelante una liberación de molinetes el próximo lunes 27 de abril desde las 7.00 en la estación Federico Lacroze de la línea B, en el marco de un nuevo reclamo por la reincorporación de Araceli Pintos.

La medida se inscribe en una serie de protestas que vienen realizando empleados del sector para visibilizar el caso de la trabajadora, quien habría sido despedida por denunciar una situación de acoso sexual en su ámbito laboral. Según señalaron, este tipo de acciones no afecta el servicio y permite a los usuarios viajar sin pagar durante el tiempo que dura la protesta, una modalidad ya utilizada en conflictos anteriores.

Cómo será la medida de fuerza

De acuerdo con el comunicado difundido por los trabajadores, la protesta es impulsada junto a organizaciones feministas, sociales y políticas que integran el Comité por la Reincorporación. Los mismos sostienen que el despido fue “persecutorio, ilegal y discriminatorio”, y lo vinculan directamente con la denuncia realizada por Pintos contra un efectivo de la Policía de la Ciudad y con situaciones posteriores de violencia laboral.

Trabajadores del subte liberarán molinetes como medida de fuerza.

En ese sentido, remarcaron que continuarán con medidas de fuerza hasta lograr la reincorporación de la trabajadora y exigieron a la empresa concesionaria que deje de encubrir hechos de acoso y violencia en el ámbito laboral. Además, indicaron que el caso ya fue llevado a la Justicia, donde se tramitan las denuncias correspondientes.

No es la primera vez que que los trabajadores exigen la reincorporación de Araceli Pintos. En este marco, desde la empresa concesionaria Emova se posicionaron de la siguiente manera: "Este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”, sostuvieron en respuesta al reclamo realizado el 9 de marzo en la estación Congreso de Tucumán.