La oposición israelí se alía para sacar a Netanyahu en las elecciones

Yair Lapid junto a Naftali Bennett

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el ex primer ministro Naftali Bennett, anunciaron una alianza de cara a las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán en octubre. La alianza, que se llama Juntos, es una reedición de la que hicieron en 2021 y con la que pudieron sacar a Benjamín Netanyahu. Esta vez volverán a intentarlo con Bennett a la cabeza.

"El ex primer ministro Naftali Bennett y el ex primer ministro Yair Lapid anuncian el primer paso del proceso para la sanación del Estado de Israel: la fusión del partido Yesh Atid y el partido Bennett 2026 en un partido unificado liderado por el ex primer ministro Naftali Bennett", informaron Bennett y Lapid en un comunicado oficial. "Esta iniciativa une a todo el 'bloque de la reforma', pone fin a las luchas internas y permite concentrar todos los esfuerzos en una victoria decisiva en las próximas elecciones y llevar a Israel hacia las reformas que necesita", continuó el comunicado.

En el acto de lanzamiento de la alianza que tuvo lugar esta tarde en Tel Aviv, Bennett calificó la alianza con Lapid como "el acto más sionista y patriótico que jamás hayamos realizado por el bien de nuestro país" y declaró que "la era de la división ha terminado". Bennett dejó la puerta abierta para agrandar la alianza e invitó al presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, a sumarse. El ex jefe del Estado Mayor y dirigente del partido centrista Yashar! (¡Recto!), celebró la creación de Juntos y calificó a sus líderes de "socios".

De acuerdo al último sondeo electoral del Canal 12 israelí, sus partidos obtendrían juntos un total de 28 escaños -21 para Bennett y 7 para Lapid-, superando al partido de Netanyahu (Likud), pero sin llegar a los 61 escaños de la mayoría, por lo que tendrían que pactar con otros partidos.

Bennett insistió además en que es un "sionista liberal de derecha" que solo se apoyará en partidos sionistas -dando a entender que no volvería a aliarse con partidos árabes- para formar su coalición, y que todos los israelíes, incluso aquellos que no voten por él, se sentirán respaldados por el gobierno. “No pertenecemos al bloque de izquierda ni al bloque de derecha, pertenecemos al bloque de toda la nación israelí”, afirmó.

Lapid, por su parte, declaró que él y su partido centrista Yesh Atid estaban "dejando de lado el ego y haciendo lo correcto para el Estado de Israel", argumentando que "para ganar las elecciones, todo el centro israelí debe respaldar a Naftali Bennett".

“Hoy nos unimos para ganar las elecciones y establecer un gobierno sionista, fuerte y estable. Una alianza entre el centro y la derecha, entre lo religioso y lo secular, entre el norte y el sur, sin evasión del servicio militar y sin extremismo”, declaró Lapid