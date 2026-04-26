La Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados por el triple femicidio de Florencio Varela de las jóvenes Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Sin embargo, dictó falta de mérito para “Señor Jota”, que seguirá preso, aunque por otra causa federal.

Según publicó el portal Infobae, el fallo, firmado por los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones, ratificó las acusaciones de secuestro y asesinato contra Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Agustín Ozorio.

Por el contrario, se rechazaron los pedidos de excarcelación de los acusados, que se mantendrán detenidos ya que hay pruebas que sostienen su participación en los crímenes de las jóvenes, ocurridos en septiembre de 2025.

En el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como Señor Jota, la Cámara revocó su procesamiento y dictó falta de mérito. Si bien no hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, la investigación sigue abierta. El detenido estaba preso por otra causa, hecho que, momentaneamente, descarta su implicación directa.

Por otra parte, los jueces ratificaron los embargos por $1.000.000.000 sobre Villanueva Silva, Ozorio y Cubas Zavaleta, ajustados por la presunta magnitud de la organización y la gravedad de los hechos. Para Ibarra y Parra, la Cámara redujo el monto de embargo a $50.000.000, reflejando su cambio de calificación a encubrimiento y no autoría directa.

Según reconstruyó el tribunal, la noche del 19 de septiembre de 2025, las víctimas fueron engañadas y trasladadas a una casa de la calle Chañar 702 en Villa Vatteone, con la promesa de una fiesta. El lugar se había convertido en centro de operaciones del grupo acusado. Allí las privaron de su libertad, las sometieron y finalmente las mataron con extrema violencia.

El expediente señala que los acusados actuaron en conjunto, utilizando, entre otros vehículos, un Volkswagen Fox a nombre de Víctor Sotacuro Lázaro para dar apoyo al secuestro. Las autopsias refirieron mecanismos de muerte distintos, pero en todos los casos se acreditó un nivel elevado de sufrimiento, lesiones agónicas y violencia de género.