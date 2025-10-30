El juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, avaló el pedido realizado por los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y determinó un doble giro judicial para todos los: confirmó las prisiones preventivas para los ocho imputados por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Al mismo tiempo pasó el expediente al fuero federal para que este investigue el detrás de los secuestros, torturas y asesinatos que efectuó la banda narco de Villa Zavaleta. Cabe recordar que el noveno, "Pequeño J" todavía se encuentra en Perú mientras aguardan por su extradición.

Basándose en el expediente de más de 1.500 fojas, luego de allanamientos, autopsias y pericias de todo tipo, tanto los fiscales -Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli- como el magistrado Pinos Guevara creen que los hechos se encuentran esclarecidos. "Aún cuando ha transcurrido poco más de un mes desde el inicio de la pesquisa por los lamentables y aberrantes hechos sucedidos, la instrucción se abastece de un cúmulo probatorio que supera holgadamente lo habitual en otros procesos con igual plazo de inicio en esta justicia ordinaria, y que solo podría compararse con trámites que llevan largos años de investigación", apuntó.

De esta manera, los ocho imputados seguirán detenidos con prisión preventiva. Estos son: Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio. Por su parte, Tony Janzen Valverde sigue en Perú, detenido en el Establecimiento Penitenciario de Cañete a casi 150 kilómetros de la ciudad capital de Lima.

En la misma línea, Pinos Guevara habló de la gravedad institucional que conlleva el caso por la violencia, tortura y brutalidad de los crímenes. "Evidenciaban el despliegue y ejercicio de una violencia inusitada", acotó y remarcó que ello generó una conmoción en el país que atrajo diversos interrogantes para "tan tamaña brutalidad, no porque fuera estrictamente necesario conocerlos, sino porque excede lo cotidiano" incluso en distritos con gran índice de criminalidad.

"Fue por el grandísimo esfuerzo desplegado que se ha alcanzado a desmembrar e identificar a un importante número de sujetos como partícipes de los lamentables hechos investigados, y como partícipes de una importante organización narcocriminal, que excede el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que se extiende también a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos lazos la vinculan con la República del Perú, sin perjuicio de otros alcances que, por la limitación constitucional que detenta esta jurisdicción, no se hayan conocido", añade el juez en el fallo al que accedió Infobae.

Por otro lado, el magistrado también accedió -tras el pedido de la Fiscalía- a que el debate pase a la competencia federal ya que los hechos exceden el marco de un femicidio "común" y se inscriben en una disputa narco de alcance transnacional. "La investigación de la Justicia provincial ha llegado al límite de su competencia, no se presentan interrogantes en cuanto a la necesidad de continuar investigando sobre la organización criminal porque la respuesta es claramente afirmativa, el cuestionamiento se presenta frente al impedimento constitucional de la provincia de Buenos Aires de continuar desbaratando la empresa", agregó.

Pinos Guevara remarca que los límites no están relacionados a la falta de recursos o capacidades de la provincia, halagando los avances logrados en poco tiempo; sino la comprobación de semejante estructura narco. "Deviene necesario que continúe la Justicia Federal para descubrir los eslabones y rangos superiores de la organización", admitió.

