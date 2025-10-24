La investigación del crimen en Florencio Varela sigue avanzando y ahora el fiscal a cargo, Adrián Arribas, pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos por el triple narcofemicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Por la gravedad de los hechos, asociados a redes de narcotráfico y a privación ilegítima de la libertad de las personas Arribas también consideró que la causa debe ser derivada al fuero federal.

La prisión preventiva para los detenidos

Los detenidos en la causa que ahora serán alcanzados por la prisión preventiva ordenada por Arribas son Lázaro Víctor Sotacuro, quien se estima que era uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, la dueña de la propiedad donde se encontraron los cadáveres de las chicas junto con su pareja Miguel Silva; Ariel Giménez, acusado de enterrar los cuerpos; Daniela Ibarra, quien fue hallada descartando evidencia, lavando manchas de sangre en la casa de Varela junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro que también tuvo participación en los crímenes y Matías Agustín Ozorio, señalado como el número dos de Pequeño J, quien fue capturado en Perú.

El fiscal Arribas también agravó las imputaciones de todos. A Giménez, Sotacuro, Silva, Parra y Ozorio los acusa por el delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa -tres hechos-.

Por otro lado, a Guerrero, Ibáñez e Ibarra, las tres mujeres detenidas, el fiscal ordenó quitarles el agravante de violencia de género, pero les mantuvo las demás acusaciones.

El pase a fuero federal

Al tratarse de acusaciones graves en el marco de redes de narcotráfico y secuestro, el fiscal Arribas solicitó que la causa pase a la Justicia Federal. En las próximas horas podría definirse este aspecto.

Mientras tanto, los fiscales continúan a la espera de la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”, quien permanece detenido en Perú, su país natal.

Además hay tres sospechosos prófugos de la Justicia, con circulares rojas de Interpol en su contra. Se trata de los peruanos Alex Ydone Castillo; David Gustavo Huamani, conocido como "El Loco" David y Manuel Valverde Rodríguez.