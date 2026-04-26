Cuántos años de sueldo se necesitan para comprar un 2 ambientes.

El eterno debate sobre el acceso a la vivienda vuelve a tomar fuerza al chocar con una realidad cada vez más dura: la enorme brecha entre los ingresos de los trabajadores y los precios del mercado inmobiliario porteño. Mientras el valor del metro cuadrado permanece dolarizado, los salarios avanzan mucho más lento que el costo de vida, haciendo que la posibilidad de comprar un departamento sea cada vez más remota para el trabajador promedio.

Desde el 1 de marzo de 2026, el salario mínimo vital y móvil quedó fijado en $352.400 mensuales, según lo establecido por el Gobierno. Este monto aplica para quienes trabajan jornada completa bajo relación de dependencia, mientras que quienes cobran por hora reciben $1762 por cada hora trabajada. Aunque no representa la totalidad del mercado laboral, este salario mínimo es una referencia clave para medir el poder adquisitivo y dimensionar la distancia que existe con los precios inmobiliarios.

En tanto, datos del INDEC correspondientes al cuarto trimestre de 2025 revelaron que el ingreso promedio de la población ocupada en Argentina alcanzó un promedio de $1.068.540 mensuales. A partir de este escenario, donde el acceso al crédito sigue siendo limitado y los precios de las propiedades continúan atados al dólar, surge la pregunta inevitable: ¿cuántos años de sueldo hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires?

Para responder esto, se realizó una simulación tomando como ejemplo un departamento de dos ambientes de 50 m² en cinco barrios emblemáticos de la ciudad: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y Villa Lugano. Los valores del metro cuadrado fueron extraídos de la plataforma Zonaprop, expresados en dólares, y se cruzaron con el tipo de cambio oficial de y el ingreso promedio relevado por el INDEC.

Cuánto cuesta un departamento en la Ciudad de Buenos Aires

Puerto Madero, el barrio más caro, presenta un precio promedio por metro cuadrado de US$6148, lo que ubica el valor de un dos ambientes de 50 m² en US$307.400. Al convertirlo a pesos, equivale a unos $427,2 millones. Si se compara con el ingreso promedio, un trabajador necesitaría casi 33 años de sueldo completo para comprar esta propiedad, sin considerar gastos adicionales.

En Núñez, el metro cuadrado ronda los US$3403, por lo que el mismo departamento costaría cerca de US$170.150 o $236,5 millones. Para acceder a esta vivienda, un trabajador promedio debería ahorrar alrededor de 18 años de su salario completo.

Palermo, uno de los barrios más buscados de la ciudad, tiene un valor similar al de Núñez, con el metro cuadrado en US$3390. El precio final de un dos ambientes es de aproximadamente US$169.500 ($235,6 millones), lo que también requiere cerca de 18 años de ingresos promedio para concretar la compra.

Villa del Parque, un barrio de clase media con precios más accesibles, presenta un valor por metro cuadrado de unos US$2264, lo que pone un dos ambientes en torno a los US$113.200 o $157,3 millones. En este caso, la compra demandaría alrededor de 12 años de salario promedio. Por último, Villa Lugano es el barrio más económico del relevamiento, con un valor por metro cuadrado de US$1090. Allí, un departamento de dos ambientes costaría cerca de US$54.500 ($75,8 millones), que se traduce en unos 6 años de ingresos promedio para poder acceder a la vivienda.