El mundo de la televisión y los realities recibió una noticia devastadora. Darrell Sheets, una de las figuras más reconocidas del programa "¿Quién da más?" (Storage Wars), fue encontrado sin vida en su domicilio de Lake Havasu City, Arizona, el pasado miércoles 22 de abril. Tenía 67 años.

Según informó el Departamento de Policía de Lake Havasu City, los agentes fueron convocados alrededor de las 2 de la madrugada a una vivienda en la cuadra 1500 de Chandler Drive tras el reporte de una persona fallecida. Al llegar, encontraron a Sheets sin signos vitales. El cuerpo fue derivado a la oficina del médico forense del condado de Mohave, que continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Apodado "The Gambler" por su estilo arriesgado a la hora de apostar en las subastas de depósitos abandonados, Sheets se convirtió en uno de los personajes más carismáticos y queridos del programa emitido por el canal A&E. Participó en más de 160 episodios a lo largo de 13 temporadas, desde el debut del ciclo en 2010 hasta su retiro en 2023.

Su personalidad explosiva y su instinto para encontrar objetos valiosos en contenedores que nadie más quería lo transformaron en un favorito del público. En el programa, los compradores pujan a ciegas por depósitos de almacenamiento abandonados en Estados Unidos sin conocer su contenido, una dinámica que generó momentos memorables y convirtió a Sheets en una celebridad internacional.

Ciberacoso: la denuncia de sus compañeros

Tras conocerse la noticia, varios de sus colegas del programa se pronunciaron públicamente y revelaron un costado desconocido de los últimos años de Sheets. Rene Nezhoda, otro de los participantes del reality, contó que el subastador venía sufriendo ciberacoso en redes sociales desde hacía tiempo, con mensajes agresivos y hostigamiento sostenido que habrían afectado su salud mental.

Por su parte, Laura Dotson, también integrante del programa, aseguró que Sheets estaba preocupado por su seguridad en los últimos tiempos. Según sus declaraciones, el subastador le había transmitido su angustia por la situación que atravesaba.

El canal A&E emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida. La cadena describió a Sheets como un miembro querido de la familia de "Storage Wars" y destacó su legado dentro del programa.

Su vida después del reality

Tras alejarse de la televisión en 2023, Sheets se instaló en Arizona, donde abrió una tienda de antigüedades llamada "Havasu Show Me Your Junk". El negocio le permitió seguir vinculado al mundo de las subastas y los objetos de colección, la pasión que lo había llevado a la fama.

Nacido el 13 de mayo de 1958 en California, Sheets construyó su carrera en el negocio de los depósitos abandonados mucho antes de que las cámaras llegaran a su vida. Su experiencia de décadas en el rubro fue lo que lo convirtió en una pieza clave del reality desde el primer episodio.

Un adiós que conmovió al mundo

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos del programa compartieron recuerdos y mensajes de despedida. Dave Hester, otro de los históricos del ciclo, relató que el elenco estaba reunido cuando recibieron la noticia y describió el momento como un golpe devastador para toda la familia de "Storage Wars".

El programa, que sigue al aire en la actualidad, continúa atrayendo audiencias en todo el mundo. La partida de Sheets deja un vacío difícil de llenar en un formato que él mismo ayudó a popularizar con su carisma y su espíritu competitivo.