Abre Casa Estudio Mariano Quintana: el arte se muda al barrio y rompe el molde de la galería tradicional.

En un momento donde el arte contemporáneo busca nuevos formatos para acercarse al público, una apertura en Buenos Aires propone correr los límites entre obra, proceso y vida cotidiana. Se trata de Casa Estudio Mariano Quintana, un espacio que inaugura en Villa del Parque y que redefine la forma de experimentar el arte.

Ubicado en Arregui 2730, lejos de los circuitos culturales más transitados, el proyecto del artista Mariano Quintana no es una galería convencional ni un taller cerrado, es un espacio híbrido donde las obras terminadas conviven con las piezas en pleno desarrollo, y donde el visitante puede asomarse al detrás de escena de la creación.

Reconocido por su trabajo en el hiperrealismo, Mariano Quintana desarrolla una obra basada en la observación minuciosa, la precisión técnica y el tiempo como elemento esencial.

Antes de consolidarse en el mundo del arte, Quintana tuvo un camino poco habitual, fue nutricionista del plantel de Boca Juniors y también estudió veterinaria. Esa formación, lejos de quedar atrás, hoy se traduce en su obra hiperrealista, centrada especialmente en miradas animales, donde la precisión anatómica se combina con una búsqueda simbólica y espiritual.

Sus trabajos funcionan como un puente entre lo tangible y lo esencial, invitando a una conexión más profunda con la naturaleza y con lo que muchas veces queda fuera del ritmo cotidiano.

Un espacio donde el proceso también es obra

La propuesta de Casa Estudio parte de una idea clara, la de romper con la lógica de exhibición tradicional. Acá no hay recorridos rígidos ni relatos cerrados. Las piezas se integran a la arquitectura del lugar y conviven con los materiales, los pigmentos y las obras en proceso.

“Quise crear un espacio donde la obra no esté separada de la vida”, explica Quintana. Y esa premisa se traduce en una experiencia más íntima, donde el espectador no solo observa, sino que habita el proceso creativo.

En este nuevo espacio, cada detalle —desde la escala de las piezas hasta el uso del pigmento— forma parte de una experiencia integral pensada para quien la recorre.

La elección de Villa del Parque no es casual. En lugar de instalarse en zonas históricamente asociadas al arte, el proyecto apuesta por un entorno barrial, cotidiano, donde el arte no aparece como algo distante o elitista, sino integrado a la vida diaria. En esa línea, Casa Estudio también funcionará como punto de encuentro para otros artistas y profesionales, con la intención de generar intercambio y comunidad.

Nuevas colecciones y expansión

La apertura llega en paralelo al lanzamiento de nuevas series del artista "Somos Black”, “Somos Poderosos” y “Somos Lazos” y a un momento de expansión que incluye el desarrollo de un documental filmado en Tulum sobre su proceso creativo.

Ingresar a Casa Estudio implica acercarse no solo a las obras, sino también a su proceso de creación.

En conjunto, el proyecto no solo presenta obras, sino que construye un universo donde técnica, observación y dimensión espiritual dialogan de forma constante.

Lejos de la lógica tradicional de “ir a ver arte”, Casa Estudio Mariano Quintana propone algo distinto: entrar, quedarse y ser parte de un espacio donde el arte sucede en tiempo real.