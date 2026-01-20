Tiene una de las colecciones de arte argentino más grandes y la entrada cuesta $9000: el museo imperdible para visitar en Buenos Aires

Tiene una de las colecciones de arte más grandes y la entrada cuesta $9000.

En Puerto Madero, a orillas del dique que mira hacia el Río de la Plata, se alza un edificio que desde hace más de una década se convirtió en un punto de encuentro entre la historia, la arquitectura y el arte. Se trata de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, conocido por muchos como el Museo Fortabat, un espacio cultural que abre sus puertas para mostrar una de las colecciones de arte privado más importantes de Argentina.

Ubicado en Olga Cossettini 141, en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, el Museo Fortabat fue inaugurado en octubre de 2008 gracias al impulso de María Amalia Lacroze de Fortabat, empresaria, coleccionista y filántropa argentina, quien decidió compartir con el público parte de la vasta colección que reunió a lo largo de su vida. El diseño estuvo a cargo del reconocido arquitecto Rafael Viñoly, que apostó por una construcción moderna en hormigón, acero y vidrio, con un sistema de techos móviles que controla la luz natural para proteger las obras y crear atmósferas únicas.

La colección permanente del museo está compuesta por más de 150 obras de artistas tanto argentinos como internacionales, abarcando distintos periodos y estilos. Entre los nombres locales destacan figuras como Antonio Berni, Raúl Soldi, Xul Solar, Emilio Pettoruti y Fernando Fader. Al mismo tiempo, la colección internacional suma piezas de artistas de renombre universal: hay obras firmadas por Salvador Dalí, Marc Chagall, Gustav Klimt y Auguste Rodin, y hasta un retrato que Andy Warhol realizó de la propia Amalia Lacroze de Fortabat.

Entradas y descuentos

Actualmente la entrada está dispuesta en $16.000, pero los residentes argentinos pagan $9.000. Además, los docentes, jubilados y estudiantes con acreditación ingresan gratis los jueves.