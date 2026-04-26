Insólito: cerró su perfumería por la crisis pero sigue apoyando a Milei

Cerró su perfumería por la crisis pero apoya a Milei.

El sector de perfumerías atraviesa una crisis profunda, siendo el rubro minorista que más sufrió una caída en ventas durante el último año, con una baja del 9,8%. En ese contexto, Julio Pedro Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías, anunció que cerrará su negocio ubicado en Ituzaingó tras enfrentar una reducción del 50% en sus ventas, pero sigue bancando al gobierno de Javier Milei.

Vázquez, un veterano de Malvinas y ex futbolista de las inferiores de San Lorenzo y Platense, abrió su perfumería en 1999 y resistió numerosos desafíos, pero afirmó que ya no puede sostener el negocio. A pesar de su difícil situación, mantiene un firme apoyo al gobierno nacional, lo cual llamó la atención de muchos.

El apoyo de Vázquez a Milei pese al mal momento

"Es insostenible, la venta es muy mala. En mi perfumería las ventas cayeron 50% y si no tenés espalda no las podés bancar. Sin embargo, las grandes cadenas siguen abriendo locales. Yo apoyo la línea del gobierno, más allá de que me vaya mal, que tenga que cerrar mi perfumería en forma inminente. Están haciendo lo que había que hacer, no podemos pensar como nos va a nosotros en forma particular", explicó al medio Bae Negocios.

Consultado sobre las razones detrás de la caída en ventas, Vázquez dio su interpretación: "Antes, como había inflación, la gente compraba todo de a 6, ahora que no hay inflación compran de a un producto, por eso cayó la demanda. Esta es la demanda real, todo lo demás era inventado, le costaba mucho al país. Creo que este es el camino, muy parecido a lo de Mauricio Macri. En el otro gobierno nos daban la electricidad gratis y teníamos que usar grupos electrógenos, teníamos el plan Ahora 12, que bancó el gobierno, los bancos y nosotros con tasa subsidiada. Este es el consumo real".

El local de Vázquez, llamado Eice, se encuentra en Zufriategui 874, frente a la plaza de Ituzaingó. En su mejor momento, llegó a emplear 25 personas, pero actualmente tiene 10, a quienes despedirá próximamente. Además, mencionó que el alquiler se duplicó y que las obras en la zona y la construcción de un estacionamiento afectaron negativamente su negocio, aunque no considera mudarse.

En los últimos dos años, se contabilizaron alrededor de 700 cierres de perfumerías en todo el país. Vázquez atribuye esta situación también a la competencia desleal de productos importados que ingresan sin controles rigurosos.

"Hay una avalancha de productos importados que hace que la gente no venga y compre en otro canal. Nosotros tenemos trazabilidad de nuestros productos, pero claro vendo un esmalte de uñas a $4.000 y el chino lo vende a $1.500. La mercadería que llega de los países asiáticos importada o traída por bagayeros no se sabe dónde la hicieron ni cómo. El ANMAT le exige de todo a las empresas argentinas y a ellos nada. Encima crece la apertura de esos locales gigantes que venden de todo", denunció.

Y agregó: "Serán políticas que vienen de Nación, pero los intendentes y gobernadores hacen la vista gorda, los habilitan. Son todos cómplices. Hace muchos que nos hacen moco, los mayoristas hace años que le venden al consumidor final y nos perjudican. Las farmacias venden productos de perfumería, pero yo no puedo vender medicamentos. Si me preguntas a mí, no hay que poner ningún negocio porque te fundís. El comercio minorista está muy perjudicado".

Con un tono crítico hacia los consumidores, Vázquez expresó su frustración: "Todo es culpa del gobierno nacional, pero la gente llora y llora, pero después gasta la plata en cualquier tontería. Se sientan en su casa a mirar la novela y le compran a un supermercado en forma digital, pagando mucho más. No les importa pagar más caro, pese a que me lo pueden pedir a la perfumería y se lo envío sin cargo".

"No es Milei, este es un país inviable; esto viene del peronismo, del progresismo que se piensan que los empresarios somos hdp. Por eso defiendo a Milei, el peronismo hizo un desastre. Voy a decir algo polémico: tengo ganas de proclamar que el voto sea calificado, no todo el mundo está capacitado para votar", cerró.