Macri estuvo presente en el Road Show de Franco.

La Fórmula 1 se encuentra en un período de expansión y búsqueda de nuevos destinos desde hace un par de años, lo que se evidenció con el aumento de carreras en los Estados Unidos con Miami y Las Vegas y en Oriente Medio con Qatar y Baréin. La llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría en la segunda mitad del 2024 abrió una puerta más para los directivos del certamen, que se encontraron con una ola de argentinos que se movilizaron para apoyar al pilarense.

El hecho de que las fechas de este mes se hayan suspendido le permitió al piloto argentino organizar una exhibición con Alpine para girar en el barrio porteño de Palermo, donde estuvo este domingo al mando del Lotus E20 y el Mercedes W196. Justamente durante el Road Show, Jorge Macri fue consultado por ESPN sobre los avances en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se encuentra en renovaciones para recibir al MotoGP en 2027.

No obstante, las remodelaciones en el circuito van más allá de albergar al Campeonato Mundial de Motociclismo, ya que también se busca obtener la homologación para el regreso del GP de Argentina de la F1. En este sentido, el político destacó la cantidad de gente que asistió a la exhibición para ver a Colapinto, una imagen que sin dudas llegará a las autoridades, que saben que hay una fuerte pasión por el automovilismo en nuestro territorio.

“Esta es una gran oportunidad para demostrarle a la FIA y la gente de la Fórmula 1 la pasión que hay por los fierros en la Argentina”, afirmó el Jefe de Gobierno, que considera que esto puede ser un empujón emocional para lograr el cometido de traer la competencia al país. “Que el mundo vea la pasión porque en un pequeño show estamos juntando más gente que en un Gran Premio en el mundo”, destacó Macri, quien advirtió que el regreso de la F1 es el objetivo central de la Ciudad.

Ahora bien, es evidente que Buenos Aires no es la única ciudad que compite por un lugar en el calendario de la máxima categoría, en especial porque acarrea toda una serie de ingresos por el aumento del turismo. “Estamos invirtiendo mucho en eso y estamos prendiendo las velitas para ganarle a otras ciudades para tener fecha en la Ciudad de Buenos Aires. Llevamos 28 años sin F1 y ojalá no tener que llegar a los 30. Por ahí podamos embocar una fecha antes de eso”, cerró.

Colapinto fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte.

¿Cuánta gente fue a ver a Colapinto?

Este domingo fue un día histórico para el automovilismo argentino, que volvió a ver un F1 por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y, mejor aún, con un piloto argentino al volante. La expectativa fue tal que los reportes indican que hubo más de 500 mil personas en el Road Show, lo que evidencia la importancia que podría tener Argentina como destino para los ingresos de la Fórmula 1 a través de la venta de entradas.