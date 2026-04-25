Así es la casa que Peter Thiel compró en Barrio Parque

La mansión tiene 1.600 metros cuadrados cubiertos en una de las zonas más exclusivas.

Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, compró una mansión de 1.600 metros cuadrados en Barrio Parque por u$s12 millones. La propiedad tiene seis dormitorios en suite, amplios salones, cava de vinos y jardín. La operación se convirtió en una de las más relevantes del último tiempo en el segmento premium de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde está la mansión

La propiedad está ubicada en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico, uno de los enclaves más exclusivos de Buenos Aires. Se encuentra cerca de la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, en una zona de baja densidad, con historia y una oferta extremadamente limitada.

Dimensiones y distribución

La residencia cuenta con aproximadamente 1.600 m2 cubiertos, una dimensión poco frecuente dentro de la Ciudad. Su configuración responde al esquema clásico de las casas de alta categoría, con una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicio.

La propiedad cuenta con seis dormitorios en suite, todos con baño privado. En la planta baja, la casa presenta doble acceso, un amplio living, escritorio, comedor formal y un sector destinado a platería y vinos. La cocina se integra visualmente con el jardín.

Una escalera de mármol articula los distintos niveles de la residencia. Es uno de los elementos centrales de la casa. En la planta superior se distribuyen seis dormitorios en suite, además de un escritorio adicional y áreas de servicio como lavadero.

Detalles de lujo y remodelación

La casa había sido sometida a un proceso de modernización integral por sus dueños anteriores. La intervención incorporó materiales de alta gama, varios de ellos importados, con foco en cocina, baños y áreas de recepción. Eso elevó de manera significativa su estándar constructivo.

La propiedad combina detalles originales con una impronta moderna, minimalista y elegante. Desde el punto de vista estético, la casa conserva su identidad original, pero incorpora tecnología y confort actual. La combinación de materiales nobles con equipamiento contemporáneo genera un producto alineado con las exigencias del mercado internacional.

La propiedad cuenta con seis dormitorios en suite, todos con baño privado.

La vivienda incluye una cava de vinos, un atributo cada vez más valorado en el segmento premium. También tiene una gran terraza con vista al jardín, que refuerza la conexión entre interior y exterior.

Quién es Peter Thiel

Peter Thiel es cofundador de PayPal junto con Elon Musk. También fue uno de los primeros inversores de Facebook y es referente global del capital de riesgo tecnológico. Su patrimonio supera los u$s30.000 millones.

De perfil libertario, mantiene afinidad con el presidente Javier Milei y sigue de cerca el rumbo económico local. Su visita a la Argentina incluyó reuniones con referentes políticos y empresarios.

La compra de la casa puede interpretarse como una apuesta dual: por un lado, una inversión patrimonial en un activo escaso; por otro, una base de operaciones o residencia en un país que considera relevante en el escenario global.