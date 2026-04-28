Trump no está satisfecho con la última propuesta de Irán, según una fuente de EEUU

El presidente ruso Vladimir Putin se reúne en San Petersburgo con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra iniciada hace dos meses, según dijo una fuente estadounidense, lo que frena las esperanzas ‌de alcanzar una solución al conflicto que ‌ha interrumpido el suministro energético, avivado la inflación y causado la muerte de miles de personas.

La última propuesta de Irán dejaría de lado el debate sobre el programa nuclear iraní hasta que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo en el golfo Pérsico.

Es poco probable que eso satisfaga a Estados Unidos, que afirma que los asuntos nucleares deben abordarse desde el principio, y Trump no estaba satisfecho con la propuesta de Irán por ello, según dijo un representante estadounidense informado sobre la reunión del presidente del lunes con sus asesores, que ​habló bajo condición de anonimato.

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La portavoz ⁠de la Casa Blanca, Olivia Wales, dijo que Estados Unidos "no negociará a través de la prensa" y que "hemos ‌sido claros sobre nuestras líneas rojas", mientras el Gobierno de Trump busca poner fin a ⁠la guerra contra Irán que inició en febrero junto a Israel.

Un ⁠acuerdo anterior de 2015 entre Irán y otros muchos países, incluido EEUU, restringió drásticamente el programa nuclear iraní, del que este país siempre ha afirmado que tiene fines pacíficos y civiles. Pero ese acuerdo se vino abajo cuando ⁠Trump se retiró unilateralmente del mismo durante su primer mandato.

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz ​se han reducido desde que el presidente de Estados Unidos canceló una visita prevista ‌para el pasado fin de semana de su enviado ‌especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner a Islamabad, la capital pakistaní, donde el ministro de ⁠Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, hizo dos viajes de ida y vuelta durante el fin de semana.

Araqchi también visitó Omán y el lunes viajó a Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y recibió palabras de apoyo de un aliado tradicional.

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO VUELVEN A SUBIR

Con las partes beligerantes aparentemente aún muy distanciadas, los precios del ​petróleo reanudaron su ‌marcha alcista, ampliando las ganancias en las primeras operaciones asiáticas del martes.

"Para los operadores petroleros, ya no es la retórica lo que importa, sino el flujo físico real de crudo a través del estrecho de Ormuz, y en este momento, ese flujo sigue estando restringido", señaló Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com, en una nota.

Al menos seis petroleros cargados con petróleo iraní ⁠se han visto obligados a regresar a Irán por el bloqueo estadounidense en los últimos días, según datos de seguimiento de buques, lo que pone de relieve el impacto de la guerra en el tráfico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó en una publicación en redes sociales las incautaciones estadounidenses de petroleros vinculados a Irán como "una legalización descarada de la piratería y el robo a mano armada en alta mar".

Antes de la guerra, entre 125 y 140 buques solían atravesar el estrecho a diario, pero solo siete lo han hecho en el último día, según los datos de seguimiento de buques ‌de Kpler y el análisis satelital de SynMax, y ninguno de ellos transportaba petróleo destinado al mercado mundial.

Con la caída de sus índices de aprobación, Trump se enfrenta a presiones internas para poner fin a una guerra para la que ha dado al público estadounidense justificaciones cambiantes.

Araqchi dijo a los periodistas en Rusia que Trump había solicitado negociaciones porque Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos.

Altos cargos iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters ‌que la propuesta que Araqchi llevó a Islamabad durante el fin de semana preveía conversaciones por etapas, dejando de lado la cuestión nuclear al principio.

Un primer paso requeriría poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y ofrecer ‌garantías de que EEUU no ⁠pueda reanudarla. A continuación, los negociadores resolverían el bloqueo de la Armada de Estados Unidos al comercio marítimo de Irán y el destino del estrecho de Ormuz, que Irán pretende reabrir ​bajo su control.

Solo entonces las conversaciones abordarían otros temas, incluyendo la prolongada disputa sobre el programa nuclear iraní, en la que Irán sigue buscando algún tipo de reconocimiento por parte de Estados Unidos de su derecho a enriquecer uranio.

Con información de Reuters