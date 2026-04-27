Frío en CABA y el Cornubano: así será el pronóstico del lunes 27 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 27 de abril en Buenos Aires y alrededores y adelantó el clima de los siguientes días de la semana. Este lunes la temperatura bajará fuertemente y se sentirá el primer acercamiento al invierno: habrá una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, mientras el cielo se encontrará parcialmente nublado.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante la última semana de abril

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana. Los últimos días de abril serán

Martes 28: subirá levemente la temperatura al ubicarse entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado.

subirá levemente la temperatura al ubicarse entre y los 18°C de máxima. El cielo estará mayormente nublado. Miércoles 29 : el cielo comenzará mayormente nublado y se despejará con el correr de las horas, la temperatura se encontrará agradable entre los 12°C de mínima y los 21°C de máxima.

: el cielo comenzará mayormente nublado y se despejará con el correr de las horas, la temperatura se encontrará agradable entre los 12°C de mínima y los 21°C de máxima. Jueves 30: cielo despejado durante toda la jornada y temperatura entre los 12°C de mínima y los 22° de máxima.

Este lunes 27 de abril será el día más frío de la semana en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre."El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.