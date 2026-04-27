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El Gobierno inicia una semana clave en apoyo a Adorni en medio de nuevos paros

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Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave marcada por el respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, en medio de denuncias judiciales y tensiones por los paros y la agenda legislativa. En primer lugar, la Casa Rosada concentra su atención en el informe de gestión que Manuel Adorni presentará este miércoles en Diputados, acompañado por el propio Presidente y Karina Milei. En paralelo, la reactivación de la reforma laboral, que volvió a entrar en vigencia tras un fallo judicial. En tanto, diversos sectores llevarán adelante paros y medidas de fuerza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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