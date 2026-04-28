OpenAI no alcanza sus metas de ingresos y usuarios en su camino hacia la bolsa, según el WSJ

OpenAI no ha alcanzado sus objetivos en cuanto a nuevos usuarios e ingresos en los últimos meses, lo que ha suscitado la preocupación de algunos directivos de la empresa sobre si podrá hacer frente a su elevado gasto en centros de datos, informó el lunes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.
A continuación, algunos detalles:
• La directora financiera, Sarah Friar, ha expresado su preocupación a otros directivos de la empresa por la posibilidad de que la creadora de ChatGPT no pueda hacer frente a futuros contratos informáticos si los ingresos no crecen lo suficientemente rápido, según el artículo.
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• OpenAI no alcanzó varios objetivos de ingresos mensuales a principios de este año tras perder terreno frente a Anthropic en los mercados de programación y empresarial, según el medio.
• "Esto es ridículo. Estamos totalmente de acuerdo en adquirir toda la capacidad informática que podamos y en trabajar duro juntos cada día para conseguirlo", dijeron el director ejecutivo y cofundador, Sam Altman, y Friar en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.
• El crecimiento de ChatGPT se ralentizó hacia finales del año pasado, según el artículo del WSJ, que añade que OpenAI no alcanzó el objetivo interno de llegar a los 1.000 millones de usuarios activos semanales para el chatbot de inteligencia artificial antes de finales de año.
• La empresa también ha tenido que lidiar con la deserción de suscriptores, añade el medio.
(Información de Disha Mishra en Bengaluru; información adicional de Chandni Shah; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)