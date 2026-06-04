Un novedoso acuerdo para la producción técnica: Formosa articula la educación superior con el sector agroindustrial

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) y la Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, suscribieron el Acta Complementaria N° 1 con el propósito de profundizar las acciones de formación destinadas a estudiantes de carreras vinculadas al ámbito agropecuario y productivo.

La iniciativa está orientada a alumnos que cursan propuestas académicas en institutos superiores de formación docente y técnica de la provincia, lo que promueve una mayor articulación entre el sistema educativo y los sectores estratégicos del desarrollo económico formoseño.

El acuerdo establece una agenda de trabajo para el ciclo 2026 que contempla capacitaciones, jornadas de actualización, actividades de formación específica y visitas técnicas organizadas en el marco de las Prácticas Profesionalizantes.

Capacitación y experiencias en escenarios reales

Estas acciones permitirán que los estudiantes complementen los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias concretas en ámbitos productivos, y así fortalecer el desarrollo de competencias vinculadas a cada perfil profesional.

Desde ambas instituciones destacaron que el contacto directo con entornos reales de trabajo resulta fundamental para fortalecer la preparación técnica de los futuros egresados y facilitar su inserción en el sector agroproductivo provincial.

Articulación para el desarrollo territorial

La firma del convenio se inscribe dentro de las políticas de articulación impulsadas por el Gobierno provincial para vincular educación, innovación tecnológica y producción. A través de esta estrategia, se busca consolidar una formación académica alineada con las necesidades del territorio.

Así se podría generar herramientas que contribuyan al crecimiento de las economías regionales y al fortalecimiento de las capacidades locales. Asimismo, la propuesta promueve una educación contextualizada, que reconoce las características productivas de cada región y pone en valor el conocimiento aplicado como motor de desarrollo.

Formación con arraigo y compromiso local

Desde los organismos involucrados remarcaron que este tipo de iniciativas contribuyen a generar mayores oportunidades para los jóvenes formoseños, lo que les permite acceder a experiencias formativas de calidad sin necesidad de migrar a otras provincias.

En ese sentido, señalaron que la articulación entre el ámbito educativo y los espacios de investigación, innovación y producción favorece el arraigo, fortalece el desarrollo territorial y acompaña la construcción de perfiles profesionales preparados para responder a los desafíos del sector agropecuario.

Con este nuevo acuerdo, el CEDEVA y la Dirección de Educación Superior buscan seguir con la consolidación un esquema de formación técnica orientado al crecimiento productivo, la innovación y el desarrollo sostenible de la provincia.