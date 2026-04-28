Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques renunció este lunes a la Procuración General de la Ciudad con la intención de ocupar la vacante en la Fiscalía General de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar por el que pasan las causas por delitos de corrupción.

Al renunciar a su cargo en la justicia porteña, en el cual estaba en uso de licencia desde marzo para cumplir con su rol como ministro, el jefe de la cartera judicial busca evitar cuestionamientos éticos o legales mientras compite por un puesto clave en Comodoro Py. También se inscribió en otro concurso para cubrir dos fiscalías de primera instancia, indicó la Agencia Noticias Argentinas. En paralelo, Mahiques envió una nueva tanda de candidatos al Poder Judicial al Senado de la Nación, en pos de acelerar la cobertura de cargos.

Tras la primera tanda, el Gobierno promete más nombramientos "polémicos" en la Justicia

El Gobierno envió una primera tanda de 26 pliegos judiciales para ocupar vacantes en la justicia federal y ya hay polémica. Dentro del listado a propuesta del Senado para ocupar juzgados se encuentran familiares y personas de extrema confianza de distintos hombres y mujeres clave de Comodoro Py. En el ministerio de justicia redoblan la apuesta ante las primeras críticas y aseguran que habrá más nombres que generarán ruido.

La primera lista de magistrados federales, fiscales y defensores propuestos fue enviada hoy por el ministro de justicia Juan Bautista Mahiques a la Secretaría Legal y Técnica para la revisión formal y la firma del presidente Javier Milei, los nombres serán remitidos al Senado para su aprobación.

El primer nombre que sobresale del listado es el de Emilio Rosatti, impulsado oficialmente para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Se trata de nada más y nada menos que el hijo del actual presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti. En Tribunales se interpreta el movimiento como un gesto del Gobierno a la cabeza del Máximo Tribunal en medio del reacomodamiento que produjo la asunción del propio Mahiques en la familia de Comodoro Py.

En el listado también se destaca el nombre de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi quien hoy tiene a su cargo el devenir de la sensible causa $Libra. También figura la actual secretaria del juez Julián Ercolini en la nómina.

Con información de Noticias Argentinas