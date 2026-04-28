Marcelo Tinelli habló de un emotivo momento de su infancia.

Marcelo Tinelli estuvo en boca de muchos en las últimas semanas, luego de su separación de Milett Figueroa, algo que confirmó la actriz peruana. Los programas de espectáculos vertieron mucho de su contenido en las causas de la ruptura, así como también a investigar si hubo terceras en discordia, o la búsqueda de una futura "novia" para el histórico conductor.

Para esto último comenzaron a surgir nombres, siendo el más fuerte el de Rossana Almeyda, una modelo con la que el presentador de Showmatch se estaría vinculando. Los rumores generaron que la prensa rosa esté más encima que nunca de su actividad en redes sociales, razón por la cual su más reciente historia de Instragram generó revuelo.

¿Qué subió Marcelo Tinelli a sus redes sociales?

Este domingo 26 de abril, Tinelli mostró en primera medida la foto de una olla con diferentes ingredientes, dejando entrever que iba a preparar un plato caliente en medio. Luego subió un video del mismo utensilio, pero con comida dentro cocinándose, adelantando que se venía "con muy rico olorcito el guiso de lentejas, comida bien argenta", aunque sin mostrar con quien estaba, algo que levantó sospechas sobre si estaba haciendo algo para Almeyda.

Marcelo Tinelli mostró el guiso que estaba preparando y reveló que era un homenaje.

De todos modos, estuviese o no con la mujer en cuestión, hizo una confesión íntima ligada a su infancia y a su madre: "Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: Rossana Almeyda, para mi amigo Fede Hoppe que eché en forma desconsiderada y para mi hijo. Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante 4 horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo".