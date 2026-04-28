Cómo es el departamento más caro del mundo.

El hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, protagonizó una de las operaciones inmobiliarias más impresionantes de la historia reciente al comprar un departamento de lujo en Mónaco por la impresionante suma de €471 millones (aproximadamente US$550 millones).

La propiedad, situada en el exclusivo edificio Le Renzo, forma parte del nuevo distrito Mareterra, inaugurado en 2024 por el príncipe Alberto II. Este complejo se construyó sobre terrenos ganados al mar y se convirtió en un imán para inversores millonarios de todo el mundo.

Con sus 2.500 m² distribuidos en cinco pisos, el penthouse cuenta con 21 habitaciones, piscina privada, jacuzzi y al menos ocho plazas de estacionamiento. Además, sus balcones y terrazas ofrecen vistas panorámicas al mar Mediterráneo, un lujo que justifica su valor récord.

El edificio, diseñado por el reconocido arquitecto Renzo Piano, tiene 17 pisos y 56 residencias de ultra lujo. Su ubicación y diseño exclusivo lo posicionan como uno de los inmuebles más caros del planeta.

Esta venta superó ampliamente récords anteriores, como la mansión vendida en Chelsea, Londres, por más de €350 millones, y el ático en Nueva York que alcanzó los US$240 millones. La operación de Akhmetov marcó un nuevo hito en el mercado de lujo.

Mónaco, el mercado inmobiliario más caro

Mónaco mantiene su fama como el mercado inmobiliario más caro del mundo, impulsado por la escasez de terrenos y la alta demanda de millonarios atraídos por sus ventajas fiscales y la libertad de inversión para extranjeros. Se estima que los precios en Mareterra superan los €100.000 por metro cuadrado, reflejando esta dinámica única.

Esta no es la primera inversión millonaria de Akhmetov en propiedades emblemáticas. En 2019, adquirió Villa Les Cèdres, una histórica finca en la Riviera Francesa con más de 14 hectáreas, un lago artificial y olivos centenarios. La villa, construida en 1830, fue propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica y más tarde de la familia Marnier–Lapostolle, famosa por el licor Grand Marnier.

Además, en 2011, el magnate compró un ático en One Hyde Park, uno de los complejos más exclusivos de Londres, ubicado frente a los grandes almacenes Harrods en Knightsbridge. Con una fortuna estimada en alrededor de €6.000 millones, Akhmetov lidera un conglomerado con inversiones en metalurgia, minería y energía, y sus movimientos inmobiliarios siguen generando impacto en los mercados de lujo globales.