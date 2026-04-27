Izquierdista Cepeda lidera intención de voto para presidenciales en Colombia: sondeo

El candidato izquierdista Cepeda y su candidato a vicepresidente asisten a un acto de campaña en Ciudad Bolívar, Bogotá

​El candidato del movimiento de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera ‌la intención de ‌voto para las elecciones presidenciales de Colombia, superando a los aspirantes de derecha y centro, pero sin alcanzar una mayoría que impida una segunda vuelta, reveló el domingo un sondeo de ​Invamer.

La encuesta publicada ⁠por Noticias Caracol y Blu Radio, ‌incluyó 3.800 entrevistas personales con ⁠un margen de error ⁠de +/- 2%.

Para la primera vuelta, Cepeda alcanzó un 44,3% de la intención de voto ⁠en el sondeo, seguido por ​el empresario de derecha Abelardo ‌De La Espriella, con ‌un 21,5% y la candidata del ⁠derechista del opositor Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 19,8%.

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En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De ​La ‌Espriella, el político de izquierda obtendría un 54,6% y el empresario de derecha un 42,6%.

En un balotaje entre Cepeda y Valencia, el ⁠candidato del Pacto Histórico alcanzaría un 51,2% y Valencia un 46,6%.

Cepeda promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició Petro y la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y la inequidad.

Los colombianos ‌irán a las urnas el 31 de mayo para elegir al sucesor de Petro, que concluirá en agosto su mandato de cuatro años.

En caso de que ninguno de ‌los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos, se deberá realizar ‌una segunda ⁠vuelta el 21 de junio entre los dos más votados.

Más de ​41 millones de colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial.

Con información de Reuters