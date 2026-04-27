Mario Pergolini se burló del asesinato de dos mujeres en Otro Día Perdido.

Mario Pergolini causó un fuerte repudio en las redes sociales en las últimas horas, luego de que el conductor de Otro Día Perdido se mofara en la última edición del programa del asesinato de dos mujeres, una de ellas producto de un femicidio.

El primer caso fue el de la exreina de belleza en México que murió luego de que su suegra le disparara en reiteradas oportunidades, algo que quedó registrado en cámara y conmocionó a todo el mundo. El segundo, en tanto, fue el de la joven que descubrió que su novio tenía el cuerpo de otra mujer en su heladera, paralizando también no solo a todo Brasil, sino al resto del planeta. Sin embargo, el periodista decidió presentarlo como si de algo cómico se tratara.

Pergolini se burló del asesinato de dos mujeres.

¿Qué dijo Pergolini de los dos asesinatos?

Con relación al ocurrido en Norteamérica, Evelyn Botto le preguntó primeramente si había video, para luego afirmar: "Está decidido entonces. Cuando venga Carmen (Barbieri, la mamá de Fede Bal, su pareja) voy a traer chaleco antibalas". Tras seguirle el juego, le consultó: "¿Querés ver el video? Te lo relato porque es increíble, miren el material".

Pergolini se puso a relatar las cruentas imágenes, haciendo hincapié en el momento más turbio: "Escuchen: un tiro, no muere, grita, dos tiros, tres tiros, cuatro tiros, cinco tiros, seis tiros". "No está ni indignado", señaló respecto al marido de la víctima. "Y es raro, porque viste que el chabón dice 'órale, era mi familia', le debe enojar más cuando muerde un taco y se le escapa el relleno por el otro lado", ironizó Radagast.

"Qué familia rara. Le pegó seis tiros y 'me hizo enojar, mirá mamá lo que hiciste'", acotó Pergolini, quien luego deslizó algo sumamente repudiable: "En el fondo estaría pensando 'me ahorré un regalo para el día de la madre', el señor. Dos regalos, porque la madre va a estar en yuta, solucionó dos problemas".

Luego, repasó el título que Clarín le puso al otro evento: "Hallazgo macabro en Brasil: fue a la casa de su novio, abrió la puerta del freezer y encontró el cuerpo de una joven desaparecida". "Lo típico", sumó Radagast. "La chica no dudó en entregar a su novio a la Policía, igual destacó 'será un asesino, pero en casa nunca estuvo la heladera vacía'", completó el presentador.

En redes sociales, los usuarios le dijeron de todo. "Este Pergolini cada día se supera más", fue uno de los comentarios, mientras que otra mujer describió: "Qué reverendo asco". Sin embargo, son meros ejemplos de una auténtica catarata cuyo caudal difícilmente merme con el pasar de los días, sino más bien todo lo contrario.