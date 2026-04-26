En CABA, el pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 17°C, con bajas probabilidades de lluvias aisladas y un marcado descenso térmico hacia la noche.

El domingo 26 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por vientos intensos que afectará a sectores de la provincia de Buenos Aires y su región costera, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantiene bajo alerta amarilla debido a ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

La alerta naranja abarca localidades costeras como La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Pueyrredón, Alvarado, Necochea y Bahía Blanca. Además, se extiende a zonas del interior bonaerense como Ayacucho, Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, General La Madrid, Benito Juárez y Saavedra, entre otras. En estas áreas, se esperan vientos provenientes del oeste y sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de la provincia permanecen bajo alerta amarilla por viento, con velocidades estimadas entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h. En CABA, el pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 17°C, con bajas probabilidades de lluvias aisladas y un marcado descenso térmico hacia la noche, aunque se espera una mejora en las condiciones climáticas para ese momento, con una disminución de las precipitaciones y la persistencia del viento.

La alerta amarilla por fuertes vientos también afecta a otras provincias como el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut. En estas regiones se pronostican vientos del oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 90 km/h. El SMN destacó que, aunque la alerta amarilla es frecuente, los episodios de alerta naranja son mucho menos comunes y requieren especial atención.

La combinación de lluvias y vientos intensos eleva el riesgo de incidentes, especialmente en zonas costeras y áreas urbanas densamente pobladas. Por eso, las autoridades recomiendan a quienes deban circular o realizar actividades al aire libre consultar periódicamente los informes oficiales y seguir las indicaciones actualizadas del SMN para evitar contratiempos.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

En el norte del país, Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que la alerta amarilla por lluvias abarca toda la Costa Atlántica desde San Clemente del Tuyú hasta Bahía Blanca y hacia el sur, incluyendo Bahía San Blas y la Península de Valdés.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

El lunes 27 de abril llegará un fuerte descenso de la temperatura, con mínimas de 7°C y máximas de 17°C, lo que marcará el ingreso de un aire frío y el inicio de una semana con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado. De martes a viernes, las mínimas estarán entre 9°C y 14°C y las máximas entre 18°C y 21°C. Durante esos días, el cielo se mantendrá mayormente nublado sin lluvias y el viento disminuirá su intensidad, predominando del oeste y sudoeste. Se prevé que para el sábado 2 de mayo las temperaturas serán más agradables y con salida del sol.