La política se coló donde no estaba invitada. Pablo Echarri llegó como invitado al programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini con un acuerdo previo: no hablar de política. Pero apenas arrancó la charla, el actor rompió el pacto él mismo y lo que vino después fue un cruce que mezcló humor, ironía y una grieta política que se hizo visible debajo de la superficie.

El detonante fue un video que Pergolini había publicado usando inteligencia artificial, en el que aparecía Cristina Fernández de Kirchner cantando, pero con un detalle que no pasó desapercibido para Echarri: la imagen incluía la tobillera electrónica que la ex presidenta tiene colocada durante su arresto domiciliario.

Echarri fue directo: "Pusiste un video muy feo que no me gustó nada". Pergolini, con su estilo desenfadado, respondió sin inmutarse: "No seas kuka, no pasó nada".

El "gorilón" que no tardó en llegar

Lejos de bajar el tono, Echarri subió la apuesta: "Bien gorilón tu video. Porque vos no sos apolítico, sos bastante gorilón". Pergolini, con gesto de desorientación genuina o fingida, preguntó: "¿En qué momento? ¿De qué me perdí?"

El actor fue más específico: "En tu amada inteligencia artificial, donde hacés esas cosas tan lindas, hiciste un video bastante feo". Y Pergolini, sin perder el tono irónico, respondió: "Es lindo, ella cantando".

El punto de fondo: la tobillera como "fetiche gorila"

El cruce llegó a su momento más intenso cuando Echarri puso el dedo en la llaga: "Mostraste la tobillera, eso es feo, no está bien". Pergolini intentó desligarse: "Lo de la tobillera lo discutimos si no era una imagen fuerte". Pero el actor fue contundente: "Eso es lo que te hace gorila. Porque ese es un poco el fetiche del gorila con la detención de ella".

El conductor intentó defender el humor como marco: "Entiendo lo que decís, pero entiendo que dentro del humor y de cómo intentamos componer las cosas es una buena descripción. Creo que es un lugar donde se puede hacer humor".

Un cierre con ironía y cariño

Echarri no cerró el debate con un portazo sino con una reflexión que mantuvo el tono amistoso sin ceder en el fondo: "Creo que sí, que con todo se puede hacer humor. El humor también tiene sus consecuencias y permite que yo te pueda decir esto, con todo respeto y con todo cariño".

Pergolini, fiel a su estilo, cerró con una frase que no comprometía demasiado: "Lo vamos a evaluar, pero lo vamos a dejar".

El intercambio, breve pero cargado, terminó siendo uno de esos momentos televisivos donde la grieta argentina aparece sin que nadie la haya invitado formalmente, pero donde todos saben exactamente de qué se está hablando.