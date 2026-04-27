Joaquín Levinton cuestionó a Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand.

Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, en la más reciente emisión de su clásico programa de entrevistas. Para la ocasión fueron invitados Conrado Estol; Gastón Edul; Mariana Duffard y Joaquín Levinton, siendo estos últimos dos partícipes de un cruce que se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando se empezó a hablar de la corrupción en la política y cómo no termina perjudicando a los perpetradores. Allí, Duffard acotó: "Otros no, que están presos. Digo, Cristina Kirchner está presa. Los tiempos de la justicia no sé si son necesariamente los tiempos de la política. La terminaron condenando. Cuando Cristina Fernández gana la elección de 2019 como compañero de fórmula de Alberto Fernández, yo creo que no había un argentino que no supiera que Cristina Fernández tenía causas de corrupción. No una, o dos".

Los invitados para el programa de Mirtha Legrand este sábado 25 de abril por la noche.

¿Qué dijo Joaquín Levinton sobre Milei en la mesa de Mirtha Legrand?

Ante esta afirmación, el artista preguntó: "¿Entonces es como que hay que aceptar que la cosa es así? ¿Que los políticos tienen esa debilidad?". "Evidentemente a los argentinos mucho no nos importa, porque la volvieron a votar, vos no podés decir que no sabíamos", le respondió la trabajadora de prensa. Sin embargo, el cantante disparó: "No, pero vos te la estás ensañando con Cristina como si fuera una obviedad".

"No, no. Fue un ejemplo", se excusó ella. "Tenemos 150 millones de casos", reprochó él. "Bueno, Alberto también tiene causas. Lo que yo digo es que puse el ejemplo de Cristina porque es la única que teniendo causas de corrupción, Cristina ya había declarado en un juicio oral cuando la sociedad la volvió a elegir", expuso la periodista.

"Todos tienen causas de corrupción", le achacó él. "Está bien, pero vinieron después de que fueron candidatos", replicó ella. "No importa, todos tienen", reiteró el líder de Turf. Tras un pequeño silencio, su interlocutora prosiguió. "Yo creo que vos entendés que lo estoy diciendo de una manera peyorativa y no". "No, no. Digo que todos tienen. Menem estuvo preso. Está el caso Libra con Milei...", ejemplificó Levinton. "Ese es un caso que todavía está abierto...", observó Duffard.

"Con todo respeto, decís 'a Cristina la volvieron a votar cuando estaba procesada'. Pero si están todos procesados", dejó entrever el artista. "La causa de Macri, que fue electo presidente procesado, era por espionaje, no por corrupción", justificó ella. "No, tenía varias causitas por ahí dando vueltas", deslizó él. "No, el procesamiento digo", argumentó la mujer. "Lo que digo es que todos tienen algo raro. ¿No puede ser que alguno no tenga una causita?", concluyó Levinton.