Un futbolista explotó contra el fútbol actual: "Lo que quieren los de arriba es que el fútbol sea una mierda"

Un futbolista del Rayo Vallecano explotó contra los arbitrajes en España: qué dijo.

El partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad por la fecha 32 de La Liga de España dejó un empate por 3 a 3 lleno de emociones y polémicas: con el condimento de que el conjunto madrileño está complicado con la permanencia en primera división, ambos equipos lucharon en un reñido encuentro que finalmente terminó en tablas. A pesar de lograr anotar el gol de la igualdad en tiempo de descuento, los jugadores locales se fueron visiblemente molestos con el árbitro José Luis Guzmán Mansilla, protagonista con varias decisiones polémicas a lo largo del cotejo: una vez finalizado, el delantero Sergio Camello explotó contra él y aseguró que "lo que quiere la gente de arriba es que (el fútbol) se convierta en una mierda".

"Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas y ahora ya no es eso", sentenció el atacante de 25 años ante los micrófonos. "Presumimos que es la Liga más grande y nos confundimos con las cosas que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas. La gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Nos estamos jugando la vida para que nos piten ese penalti. Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol", concluyó.

La jugada que desató la polémica en Rayo Vallecano vs. Real Sociedad

Con el partido 2 a 1 a favor de la Real Sociedad, la jugada que desencadenó las protestas fue un tanto de Pedro Díaz en el minuto 69 que igualaba el marcador, pero que tras una extensa revisión en el VAR fue anulado por una falta previa en el área del Rayo. De esta manera, el gol no sólo no fue validado sino que el cuadro de San Sebastián tuvo un tiro desde los doce pasos a favor (en una jugada muy discutida) que Mikel Oyarzábal anotó para el 3 a 1.

Además, en el último minuto y con el duelo ya 3 a 3, Guzmán Mansilla tampoco sancionó otro posible penal por una infracción del arquero Álex Remiro sobre el marroquí Ilias Akhomach. Sí, sin embargo, expulsó a 'Isi' Palazón por ingresar al terreno de juego a increparle su decisión.

Qué dice el acta arbitral del duelo entre Rayo Vallecano y Real Sociedad

El acta arbitral del partido dejó constancia de varios episodios ocurridos durante y después del encuentro disputado en Vallecas, en un contexto marcado por la tensión. Entre los hechos consignados, se detalla la expulsión de Isi Palazón, quien según el informe ingresó al campo para protestar una decisión arbitral y posteriormente se dirigió al juez con un insulto, lo que motivó la tarjeta roja en los minutos finales. "Eres un sinvergüenza", dijo el jugador según el testimonio del juez José Luis Guzmán Mansilla.

El documento también recoge lo sucedido tras el final del partido, cuando el director deportivo del club madrileño, David Cobeño, también increpó al equipo arbitral: "Estáis jugando con el pan de mi casa. Nos estamos jugando la vida", sostuvo. Su intervención se dio en medio del malestar generalizado por distintas decisiones tomadas durante el juego, en un clima de protestas por parte de futbolistas y miembros del cuerpo técnico.