Cuántos títulos tiene Diego "Cholo" Simeone como DT: la lista completa

El entrenador tiene una gran trayectoria en el "Atleti".

Sin lugar a dudas, Diego Pablo Simeone se convirtió en los últimos años en uno de los entrenadores más importantes que dio el fútbol argentino. El "Cholo" se encuentra desde 2011 trabajando en Atlético de Madrid, donde logró transformarse en un director técnico de renombre y consiguió grandes éxitos, que no solo pasan por haber logrado títulos, sino por ser competitivo cada año con el club frente al Real Madrid, al Barcelona y otros grandes de Europa.

Como DT ha ido definiendo una manera de jugar que se representa en el orden defensivo y en el aprovechamiento de oportunidades en ofensiva. Una forma para algunos discutida, para otros amada, pero que es su sello registrado. El "Atleti" tiene por delante este sábado 18 de abril la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, donde Simeone intentará sumar nuevamente este trofeo, como lo hizo en la temporada 2012-2013 venciendo al Real Madrid nada menos que en el Santiago Bernabéu.

Cuántos títulos tiene el "Cholo" Simeone

El entrenador consiguió en total 10 títulos (1 con Estudiantes de La Plata, 1 con River Plate y 8 con Atlético de Madrid).

Todos los campeonatos ganados por el "Cholo" Simeone

2006

Torneo Apertura (Estudiantes de La Plata).

2008

Torneo Clausura (River Plate).

2012

UEFA Europa League (Atlético de Madrid).

Supercopa de Europa (Atlético de Madrid).

2013

Copa del Rey (Atlético de Madrid).

2014

La Liga (Atlético de Madrid).

Supercopa de España (Atlético de Madrid).

2018

UEFA Europa League (Atlético de Madrid).

Supercopa de Europa (Atlético de Madrid).

2021

La Liga (Atlético de Madrid).

La trayectoria de Simeone como entrenador antes de Atlético de Madrid

La carrera como entrenador de Simeone comenzó inmediatamente después de su retiro como futbolista en 2006, cuando asumió en Racing Club. Allí tuvo un inicio complicado con una derrota en el clásico frente a Independiente, pero logró mejorar el rendimiento del equipo en el tramo final del torneo, mostrando desde el principio su capacidad para revertir situaciones difíciles.

El "Cholo" Simeone, DT del "Colchonero"

Ese mismo año dio el gran salto al dirigir a Estudiantes de La Plata, donde consiguió su primer gran logro: el Torneo Apertura 2006, cortando una racha de 23 años sin títulos para el club. Más tarde, en River Plate, volvió a consagrarse campeón con el Clausura 2008, aunque al año siguiente el equipo finalizó último. Tras experiencias irregulares en San Lorenzo de Almagro y un paso por Europa con Catania, donde logró mantener al equipo en la Serie A, Simeone regresó brevemente a Racing antes de dar el salto más importante de su carrera en 2011, donde llegó al "Atleti".