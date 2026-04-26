El insólito móvil de Robertito al aire en LN+ que se hizo viral.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vio revolucionada este domingo 26 de abril por la exhibición de Franco Colapinto en nuestro país. El joven piloto, que compite en la Fórmula 1 (el certamen de automovilismo más prestigioso del mundo) con Alpine, rodó por primera vez en la capital argentina ante frente a más de 600.000 personas que se acercaron a Palermo para ser testigos de su talento al volante.

Tamaño evento convocó a prácticamente todos los canales de televisión, incluyendo a LN+, quien desde hace varios días viene palpitando con sendos móviles el sentir de la gente con este acontecimiento, mostrando además las obras que se fueron realizando para adaptar las calles de cara al mismo.

Franco Colapinto hizo una muestra este domingo en Buenos Aires.

Este domingo, Robertito Funes Ugarte volvió a salir para hablar con los que asistieron al show, para saber su opinión respecto al mismo y qué tan grande es su fanatismo por el mundo de los autos. En ese contexto, dialogó con un hombre y tuvo lugar una interacción que rápidamente (quizá tanto como lo fue Colapinto este día) se viralizó en las redes sociales.

El insólito momento de Robertito en pleno móvil con LN+

Al momento de prestar su micrófono a un hombre, Robertito de manera preventiva le consultó: "Dígame, ¿usted es fierrero?". Este instantáneamente aseveró: "Sí, me gusta el fierro". El movilero estalló en risas en el momento, incluso posando su cabeza en el señor sin poder contenerse, al interpretar que era un mensaje de doble sentido en referencia a su sexualidad.

"¿Y a usted?", le retrucó el hombre. "No, yo soy rosca floja", lanzó Funes Ugarte, haciendo alusión al mote que le pusieron algunos, esta vez haciendo reir a ambos protagonistas.