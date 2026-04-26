Atlas, América y Tigres UANL clasifican a postemporada del fútbol mexicano

Atlas, ​América y Tigres UANL clasificaron el sábado a la postemporada del torneo Clausura del fútbol mexicano al quedarse con los tres últimos boletos disponibles para entrar a la ‌liguilla o llamada "Fiesta Grande".

Los tres clubes ‌se unieron a Pumas UNAM, Guadalajara, Pachuca, Toluca y Cruz Azul en los cuartos de final, instancia a la que clasificaron los clubes que ocupan los primeros ocho sitios de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los "Rojinegros" del Atlas lograron su pase tras vencer 1-0 en el último minuto a las "Águilas" del América en un partido trabado y sin grandes emociones que se disputó en el estadio Banorte de la Ciudad de México.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La primera ​opción clara de gol la ⁠tuvo América a los 26 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero ‌colombiano Camilo Vargas atajó el disparo del brasileño Raphael Veiga.

Cuando parecía que ⁠el partido terminaría empatado, Atlas logró el triunfo a ⁠los 94 minutos cuando Alfonso González definió de zurda dentro del área tras eludir a dos adversarios.

Con el triunfo, Atlas llegó a 26 puntos para finalizar el torneo en el sexto lugar. Por ⁠su parte, América, a pesar de la derrota, finalizó en el octavo sitio ​con 25 unidades.

Por su parte, Tigres logró su pase tras golear 5-1 ‌a Mazatlán con tantos del argentino Juan ‌Francisco Brunetta en dos ocasiones, del también argentino Ángel Correa, de Diego Sánchez y de ⁠Ozziel Herrera.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Tigres se adelantó a los 15 minutos con un potente y colocado disparo de Brunetta desde fuera del área.

El segundo gol de los Tigres cayó a los 58 minutos por conducto de Correa, quien definió de zurda en ​el área chica ‌tras recibir un pase de Herrera.

Brunetta anotó su doblete a los 63 minutos cuando metió el balón pegado al poste derecho con un disparo en la entrada del área tras recibir pase de Correa.

Mazatlán descontó a los 78 minutos con un disparo de Gabriel López desde fuera del área.

Tres minutos después, Tigres marcó el cuarto gol ⁠por conducto de Sánchez, quien definió ante la salida del portero Ricardo Rodríguez tras eludir a cuatro adversarios dentro del área.

Herrera cerró la cuenta a los 85 minutos con un disparo cruzado desde el vértice del área.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegó a 25 puntos para ubicarse en el séptimo lugar.

El partido fue el último para Mazatlán en la primera división de México, después de que el jueves se hizo oficial que Atlante tomará su lugar tras adquirir el certificado de ‌afiliación.

En los otros partidos del sábado, Pumas UNAM venció 2-0 como visitante a Pachuca con goles de Uriel Antuna y del paraguayo Robert Morales.

Con el triunfo, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México finalizó el torneo como líder general con 36 puntos, los mismos que registró Guadalajara, pero una mejor diferencia de goles. Lo que implica que en la postemporada, Pumas jugará como local todos ‌los partidos de vuelta.

En tanto, Toluca goleó 4-1 a León con tantos de Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz Price y del argentino Nicolás Castro.

Los "Diablos Rojos" de Toluca se ubicaron en el cuarto lugar con ‌30 puntos.

Por su parte, ⁠Bravos de Ciudad Juárez venció 2-1 al Atlético de San Luis con doblete de Ettson Ayón. Para Atlético de San Luis anotó el brasileño naturalizado italiano ​Joao Pedro, quien finalizó como líder goleador del torneo con 14 tantos.

La última jornada concluirá el domingo cuando Santos Laguna enfrente a Monterrey y Cruz Azul juegue ante Necaxa.

El viernes, Querétaro finalizó su participación en el torneo con un triunfo visitante de 2-1 ante Puebla.

Con información de Reuters