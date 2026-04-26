Murió Adolfo Aristarain, el emblemático director de cine argentino (Foto: agencia EFE)

El cine argentino vuelve a encontrarse de luto por la muerte del director Adolfo Aristarain, a sus 82 años, este domingo 26 de abril en Buenos Aires. Recordado por producciones emblemáticas como Un lugar en el mundo, Tiempo de revancha, Lugares comunes, entre muchas otras, el argentino deja un legado importantísimo en el cine argentino y español.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. "Despedimos a Adolfo Aristarain, director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional. Acompañamos a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento de dolor", sostuvieron en un comunicado.

Adolfo Aristarain: el legado de uno de los directores argentinos más influyentes

Nacido en Buenos Aires en 1943, en el barrio porteño de Parque Chas, Aristarain construyó una carrera marcada por historias intensas, personajes complejos y una mirada crítica sobre la sociedad, el poder y la condición humana. Su estilo combinó la solidez narrativa del cine clásico con una sensibilidad profundamente política y literaria.

Comenzó desde abajo en la industria, trabajó como asistente de dirección en más de 30 películas antes de consolidarse como realizador. En detalle, empezó como meritorio, después fue sonidista, montador, ayudante de producción y dirección. Incluso, estuvo frente a cámara en Dar la cara de José Martínez Suárez. Luego empezó a dirigir.

Adolfo Aristarain ganó reconocimiento al dirigir Tiempo de revancha (Créditos: sitio oficial de Parque Chas)

Su reconocimiento llegó con Tiempo de revancha (1981), una película clave del cine argentino durante la dictadura, seguida por títulos emblemáticos como Últimos días de la víctima (1982), Un lugar en el mundo (1992), Martín (Hache) (1997), Lugares comunes (2002) y Roma (2004). Muchas de estas obras se convirtieron en clásicos por sus diálogos memorables y su reflexión sobre el exilio, la ética, la amistad y la pérdida.

También tuvo una relación muy fuerte con el cine español: vivió varios años en España, donde filmó parte de su obra. Fue considerado un puente cultural entre Argentina y España, y una figura de referencia para varias generaciones de realizadores. Entre los premios más destacados de su carrera recibió un Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes.

En 2024 fue galardonado nuevamente, pero con la Medalla de Oro de la Academia de Cine española. Al recibirla manifestó: “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”.