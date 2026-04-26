El Día Internacional de los Anfibios se celebró este 25 de abril. En este marco, se conoció un proyecto que busca salvar a la rana patagónica de la extinción. De los 175 taxones identificados en el país, 51 enfrentan riesgos críticos de conservación, siendo los géneros Alsodes, Atelognathus y Telmatobius los más vulnerables.

La Atelognathus patagonicus (rana patagónica) se convirtió en el foco de un proyecto estratégico que busca revertir su posible desaparición mediante la cría profesional y la restauración del hábitat mediante una iniciativa entre la Fundación Temaikén y la Administración de Parques Nacionales (APN).

Esta especie sólo vive en lagunas de la provincia de Neuquén. Y la introducción de peces exóticos e invasores provocó la extinción de la principal población en Laguna Blanca, mientras que el resto de las poblaciones subsisten en lagunas temporarias que hoy se ve afectadas por la "degradación del ambiente", producto del ganado y el cambio climático.

¿Por qué es importante preservar la rana patagónica?

La importancia de preservar la rana patagónica trasciende su valor intrínseco. Estos anfibios actúan como bioindicadores ambientales fundamentales: su piel permeable y su ciclo de vida dual —acuático y terrestre— los vuelven extremadamente sensibles a la calidad del agua, la contaminación y las alteraciones del entorno. Entonces, su estado de salud refleja el equilibrio de los ecosistemas donde habitan.

En el caso de la rana patagónica, su protección se volvió vital dado que se presenta una plasticidad fenotípica excepcional; es capaz de expresar dos morfotipos distintos según las condiciones ambientales. Ante una retracción de los cuerpos de agua provocada por el cambio climático, las ranas pueden adaptar sus características morfológicas y fisiológicas para subsistir en un entorno terrestre, un fenómeno que los convierte en un modelo de estudio científico de gran valor.

De qué trata el proyecto

Desde el 2023, el proyecto busca rescatar individuos de lagunas temporarias en proceso de desecación para trasladarlos al Bioparque. Del mismo también participan la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Universidad Nacional de La Plata – CONICET.

El objetivo central es desarrollar un programa de reproducción bajo cuidado humano que permita crear un nuevo núcleo poblacional para su futura reintroducción en la naturaleza. Hasta el momento, los especialistas recepcionaron 64 ejemplares, de los cuales 34 permanecen bajo observación constante.

Se realizaron mediciones morfométricas, pesajes periódicos y un sistema de identificación basado en manchas dorsales, a partir de las cuales el equipo técnico logró avances significativos, tales como la identificación de períodos de reabsorción ovárica en hembras y cambios en la coloración de las callosidades nupciales en machos. La información reunida es clave para el desarrollo de futuras estrategias de conservación.