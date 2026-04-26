Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 26 de abril de 2026

Vientos en Santa Fe.

El cierre del fin de semana llega con un giro en las condiciones meteorológicas en el centro del país, principalmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Después de un sábado con nubosidad y algunas lluvias aisladas, el domingo 26 de abril de 2026 se presenta más estable, pero con un descenso térmico y ráfagas de viento que no pasarán desapercibidas.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire más frío comienza a hacerse sentir, lo que configura un escenario típico de otoño: días más frescos, mayor amplitud térmica y condiciones cambiantes en pocas horas.

Los detalles del pronóstico en Santa Fe y Rosario para este domingo

En Rosario, la jornada tendrá una temperatura máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado y tendencia a despejarse hacia la tarde. Sin embargo, el dato clave será el viento: se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe, el panorama será muy similar: máxima de 21°, cielo entre parcialmente nublado y algo despejado, y presencia de vientos intensos durante gran parte del día. No se esperan lluvias, pero el ambiente será más fresco que en jornadas anteriores.

Pronóstico de Rosario.

Este cambio responde al ingreso de un frente de aire más frío que desplaza la inestabilidad previa. Este tipo de transiciones son cada vez más frecuentes en otoño, con bruscos contrastes entre días templados y jornadas más frescas y ventosas.

Las recomendaciones para el clima del domingo

Para quienes planifiquen el domingo, la clave será abrigo liviano pero cortaviento, y atención a las condiciones si se realizan actividades fuera de casa. Estas son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta en este domingo con ráfagas y algo más fresco que jornadas anteriores: