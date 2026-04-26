La ausencia de Mirtha Legrand siempre genera ruido. A sus 99 años, cualquier pausa en su rutina activa rumores, preguntas y preocupación genuina entre quienes la siguen. Por eso, cuando este sábado Juana Viale volvió a aparecer en el estudio de El Trece en lugar de su abuela por segunda semana consecutiva, las preguntas sobre la salud de Mirtha llegaron solas. Pero Juana eligió responderlas con humor, con detalle y con una imagen que vale más que cualquier comunicado oficial.

Apenas arrancó el programa, Juana puso las cartas sobre la mesa sin rodeos: "Otro sábado más acá, haciéndole el aguante a la abuela que está muy bien pero necesitaba unos días más, así que aquí estoy yo en su herencia", lanzó con la ironía que la caracteriza.

La referencia no fue casual. Horas antes, la propia Mirtha había publicado en sus redes sociales un mensaje para explicar su ausencia. "Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme", escribió la conductora, que también agradeció el cariño de su público en estos días.

El diagnóstico en palabras simples

Ya con los invitados en la mesa, Juana fue más específica sobre lo que le pasa a su abuela: "Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene", explicó, insistiendo en que la situación no es motivo de preocupación.

Un cuadro viral, el reposo necesario y unos días más de cuidado. Nada que no sea esperable en el invierno porteño, aunque tratándose de Mirtha cualquier detalle se magnifica.

La visita y la escena que lo dice todo

Pero el momento más revelador de la noche llegó cuando Juana contó cómo había encontrado a su abuela cuando fue a visitarla. Y ahí apareció la imagen que mejor describe a Mirtha Legrand en cualquier circunstancia.

"Estuve tomando un té con ella y eran las 9 de la noche y le dije, 'bueno abue, yo me voy a descansar, no sé vos, me voy a dormir'. Pero está perfecta, nada alarmante", relató. Y luego vino el detalle que generó risas en la mesa y ternura en la audiencia: "Fui a tomar el té y estaba vestida con pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar… cero pantuflas… ¡otro nivel! Estaba muy bien".

La imagen es perfecta. Mirtha Legrand, con gripe y catarro, recibiendo visitas a las 9 de la noche con pañuelo de diseñador y zapatos de marca italiana. Sin pantuflas. Sin concesiones al malestar. Siendo Mirtha, básicamente.

Sin Martín Fierro de la Moda

La extensión del reposo tiene una consecuencia concreta además de la ausencia televisiva: Mirtha tampoco estará este domingo en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda, un evento en el que su presencia siempre es destacada y donde su ausencia se sentirá.

Mientras tanto, Juana seguirá al frente del programa hasta que su abuela complete el descanso indicado por los médicos. Una suplencia que, a esta altura, ya tiene su propia identidad y que la nieta conduce con un estilo propio que convive bien con la sombra enorme de La Chiqui.