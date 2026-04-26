A principios de abril comenzó la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Se trata de una credencial más moderna, fabricada en policarbonato, cuenta con un chip y tecnología de verificación mediante códigos QR para mayor seguridad.

Además, tiene nuevos elementos visuales para reducir fraudes y agilizar controles. Aunque el formato ya está vigente desde febrero, no todos los argentinos tienen que cambiarlo ahora mismo. Solo deberán hacerlo quienes entren en ciertos casos puntuales definidos por el Renaper.

¿Cómo es el nuevo DNI electrónico?

El DNI electrónico se fabrica con nuevos materiales y diferentes mecanismos criptográficos para tener más resistencia al desgaste y evitar los intentos de falsificación. En concreto, el nuevo documento incorpora:

Chip electrónico seguro: para proteger los datos de manera encriptada, evitar falsificaciones y agilizar los controles, ya sea en procesos administrativos como ingreso a países extranjeros.

Tecnología de policarbonato: vuelve la credencia más resistente, que prolonga su duración y evita la necesidad de cambios por desgastes.

vuelve la credencia más resistente, que prolonga su duración y evita la necesidad de cambios por desgastes. Protecciones criptográficas: se trata de protecciones aprobadas por la OACI para entrar dentro de los documentos de viajes seguros.

se trata de protecciones aprobadas por la OACI para entrar dentro de los documentos de viajes seguros. Mecanismos avanzados de autenticación: que también son utilizados en los países más desarrollados.

que también son utilizados en los países más desarrollados. Cambio de diseño para más seguridad: la información y la foto quedan fundidas dentro del material, no pegadas ni impresas encima. Se vuelve más difícil de falsificar o alterar.

¿Cuánto sale tramitar el nuevo DNI?

Los valores para tramitar el DNI son los siguientes:

Primer DNI para los niños y niñas de 0 a 6 meses (Ley N° 26.061): gratis.

Primer ejemplar DNI: $10.000.

Actualización de 5/8 años: $10.000.

Actualización de 1 año: $10.000.

Ejemplar nuevo (por actualización, rectificación de datos, cambio de domicilio, etc): $10.000, tiene un plazo de entrega de entre 30 y 40 días hábiles.

Para las personas extranjeras, la primera identificación, correspondientes actualizaciones y ejemplares nuevos: $20.000.

¿Quiénes deben actualizar el DNI con el nuevo formato?

La actualización del DNI es obligatoria para menores que cumplan 5, 8 o 14 años, personas con el documento vencido, quienes deban corregir datos (como el domicilio) y en casos de robo, pérdida o deterioro.

El trámite otorga a los ciudadanos el DNI con el nuevo diseño de policarbonato, grabado láser y datos biométricos, mientras que los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Chicos que cumplan 5, 8 o 14 años

Personas con DNI vencido o por vencer

Casos de cambio de domicilio o rectificación

Pérdida, robo o rotura del documento

Reconocimiento de identidad de género

¿Cómo hacer el trámite del nuevo DNI?

Para realizar el trámite se debe sacar turno en el Registro Civil o en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina, presentarse con la constancia y luego seguir el estado online con el ID de solicitud.

El documento se entrega en el domicilio o en la oficina elegida. Si bien el costo de base es de $10.000, las versiones exprés ascienden a $ 26.000, $ 41.000 o $ 57.000, según la urgencia.