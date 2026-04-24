Cómo es el nuevo DNI con chip: en qué consiste y cómo tramitarlo

A principios de abril comenzó la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Se trata de una credencial más moderna, fabricada en policarbonato con un chip y tecnología de verificación mediante códigos QR para mayor seguridad.

Cómo es el nuevo DNI electrónico: todos los detalles

El DNI electrónico se fabrica con nuevos materiales y diferentes mecanismos criptográficos para tener más resistencia al desgaste y evitar los intentos de falsificación. En concreto, el nuevo documento incorpora:

Chip electrónico seguro: para proteger los datos de manera encriptada, evitar falsificaciones y agilizar los controles, ya sea en procesos administrativos como ingreso a países extranjeros.

para proteger los datos de manera encriptada, evitar falsificaciones y agilizar los controles, ya sea en procesos administrativos como ingreso a países extranjeros. Tecnología de policarbonato: vuelve la credencia más resistente, que prolonga su duración y evita la necesidad de cambios por desgastes.

vuelve la credencia más resistente, que prolonga su duración y evita la necesidad de cambios por desgastes. Protecciones criptográficas : se trata de protecciones aprobadas por la OACI para entrar dentro de los documentos de viajes seguros.

: se trata de protecciones aprobadas por la OACI para entrar dentro de los documentos de viajes seguros. Mecanismos avanzados de autenticación: que también son utilizados en los países más desarrollados.

que también son utilizados en los países más desarrollados. Cambio de diseño para más seguridad: la información y la foto quedan fundidas dentro del material, no pegadas ni impresas encima. Se vuelve más difícil de falsificar o alterar.

Además de las especificaciones tecnológicas, el documento actualizado tiene varias referencias de la cultura nacional: la Bandera de Argentina, el Monumento Nacional a la Bandera, las Islas Malvinas, la Flor Nacional del Ceibo, la Ballena Franca Austral, el mapa bicontinental, la Escarapela, el Sol de Mayo, el Glaciar Perito Moreno y la Cordillera de los Andes.

También, el nuevo modelo cuenta con diferentes niveles de seguridad para evitar la falsificación del DNI. Entre ellos, se encuentran los visibles como: el Escudo Nacional, el mapa bicontinental y elementos de impresión numismática. El chip contactless permite que los lectores NFC puedan leerlo sin problemas y guarda los datos personales y biométricos de manera segura y encriptada. Esto evita copias, manipulaciones y fraudes.

Cómo es el trámite para renovar el DNI: quiénes tienen que cambiarlo

La renovación del DNI es obligatoria para menores de entre 5 y 8 años y, fundamentalmente, para menores que cumplen los 14 años. También en adultos que:

Tengan el DNI vencido o próximo a vencer

Cambios de domicilio o rectificación

Pérdida, robo o rotura del documento

Reconocimiento de identidad de género

A pesar de que no todas las personas deben renovarlo, además del DNI electrónico, solo funciona el documento Tarjeta en condiciones legibles, mientras que el DNI de tapa verde, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica ya no son válidos para la mayoría de los trámites.

El trámite para renovar el DNI es muy simple y solo lleva 15 minutos: