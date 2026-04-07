El nuevo DNI con chip ya se encuentra vigente: cuánto sale y cuándo hay que renovarlo

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) inició la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Se trata de una credencial fabricada en policarbonato que integra un chip de seguridad y tecnología de verificación mediante códigos QR.

La actualización, formalizada mediante la Disposición 55/2026, responde a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para documentos de viaje. Con este cambio, el gobierno nacional apunta a "fortalecer" la identidad digital de los ciudadanos.

El nuevo DNI ofrece mayor resistencia al desgaste y robustez frente a intentos de falsificación mediante mecanismos criptográficos. Además de las especificaciones tecnológicas, el documento actualizado tiene varias referencias de la cultura nacional: la Bandera de Argentina, el Monumento Nacional a la Bandera, las Islas Malvinas, la Flor Nacional del Ceibo, la Ballena Franca Austral, el mapa bicontinental, la Escarapela, el Sol de Mayo, el Glaciar Perito Moreno y la Cordillera de los Andes.

¿Cuáles son los DNIs que siguen vigentes?

Si bien el nuevo formato del DNI ya se implementa, no es obligatorio que la población en general lo reemplace. Por lo tanto, los documentos de identidad vigente conservan su plena validez jurídica hasta la fecha de vencimiento impresa en los mismos.

El nuevo documento se entrega de manera gradual al momento de realizar actualizaciones de rutina, como las correspondientes a niños de entre 5 y 8 años o adolescentes de 14. Además, el documento con chip se extenderá en casos de solicitudes por robo, pérdida, deterioro, rectificación de datos o cambio de domicilio.

Según el sitio argentina.gob.ar, la transición será progresiva, por lo que habrá convivencia sin restricciones legales en el territorial nacional entre ambos formatos.

La seguridad del nuevo DNI

La tecnología aplicada en los nuevos DNI incluye un chip sin contacto que almacena datos biométricos y biográficos de forma encriptada, lo que facilita la verificación rápida y precisa en controles migratorios, aeropuertos y trámites oficiales.

Otra de las características destacadas es que la estructura física de la tarjeta, compuesta por policarbonato, permite que los datos y la fotografía queden fundidos dentro del material, lo que aumenta significativamente la durabilidad del soporte. Paralelamente, el Renaper acompañó el lanzamiento con una aplicación móvil oficial que permite validar la autenticidad del documento, incluso sin conexión a internet.

Entre los niveles de seguridad se encuentran los visibles, como el Escudo Nacional, el mapa bicontinental y elementos de impresión numismática. El chip contactless permite que los lectores NFC puedan leerlo sin problemas y guarda los datos personales y biométricos de manera segura y encriptada. Esto evita copias, manipulaciones y fraudes.

¿Cuánto sale tramitar el nuevo DNI?

Los valores para tramitar el nuevo DNI fueron actualizados conforme a las categorías de entrega.

El DNI Regular con entrega estándar (correo) tiene un costo de $ 10.000.

El DNI Exprés con entrega rápida tiene un costo de $ 26.000.

El DNI con entrega en 24 horas hábiles cuesta $ 41.000.

El DNI al instante (inmediata) tiene un valor de $ 57.000.

Por último, la rectificación de identidad (modalidad de entrega estándar) se mantiene sin costo, de esta manera mantiene su compromiso con la Ley N° 26.743 de Identidad de Género. El trámite puede iniciarse en el Registro Civil más cercano al domicilio o gestionando un turno en la aplicación Mi Argentina.