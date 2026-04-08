Quiénes deben actualizar el DNI con el nuevo formato: cómo se hace el trámite

El Gobierno oficializó en febrero el DNI electrónico, una versión que promete mayor seguridad al contar con chip sin contacto, nuevas medidas visuales para acelerar controles y evitar duplicados. Sin embargo, su lanzamiento no invalida el uso de todas las versiones previas; solo un grupo reducido de ciudadanos deberá renovarlo. Quiénes son y cómo es el trámite.
¿Quiénes tienen que actualizar el DNI en 2026?
La renovación del DNI es obligatoria para menores de entre 5 y 8 años y, fundamentalmnente, para menores que deben actualizarlo al cumplir los 14 años. También en adultos que:
- Tengan el DNI vencido o próximo a vencer
- Cambios de domicilio o rectificación
- Pérdida, robo o rotura del documento
- Reconocimiento de identidad de género
Es clave saber que, si bien no todas las personas deben renovarlo, el DNI de tapa verde, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica ya no son válidos para la mayoría de los trámites oficiales ni para salir del país. Sí continúa vigente el DNI Tarjeta en condiciones legibles.
Cómo es el nuevo DNI electrónico: más seguridad y agilidad en puntos de control
Los nuevos DNI se destacan por contar con un tipo de tecnología que busca mayor seguridad y rapidez en los puestos de control, ya sea para entrar a otros países o realizar trámites oficiales. Las características principales son:
- Verificación electrónica del documento.
- Datos biográficos y biométricos.
- Documento electrónico de viaje para Mercosur.
- Firma digital para futura integración con ecosistema de identidad digital.
- Chip “sin contacto” (contactless) que permite operar con un lector NFC de un dispositivo móvil.
Además, entre sus cualidades físicas, el nuevo DNI está hecho con policarbonato, que permite que los datos y la fotografía queden fundidos dentro de la propia tarjeta plástica y aumenta su durabilidad. Al mismo tiempo, cuenta con una aplicación móvil oficial que permite validar la autenticidad del documento, incluso sin conexión a internet.
Cómo tramitar el DNI: el paso a paso
El trámite de actualización del DNI es muy simple y no lleva más de 15 minutos, el paso a paso es el siguiente:
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Sacar turno en el Registro Civil más cercano a tu domicilio o para un Centro de Documentación Renaper a través de la app Mi Argentina.
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Presentate en la oficina el día del turno; si lo hiciste para el Renaper, recordar llevar la constancia del turno.
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Tras realizar el trámite, guardá la constancia de solicitud del DNI. Podés hacer el seguimiento online del trámite con tu número de documento desde la página oficial del Renaper.
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Una vez listo, lo podés recibir en tu domicilio, vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.