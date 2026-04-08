Quiénes deben actualizar el DNI con el nuevo formato: cómo se hace el trámite (Créditos: Ministerio del Interior)

El Gobierno oficializó en febrero el DNI electrónico, una versión que promete mayor seguridad al contar con chip sin contacto, nuevas medidas visuales para acelerar controles y evitar duplicados. Sin embargo, su lanzamiento no invalida el uso de todas las versiones previas; solo un grupo reducido de ciudadanos deberá renovarlo. Quiénes son y cómo es el trámite.

¿Quiénes tienen que actualizar el DNI en 2026?

La renovación del DNI es obligatoria para menores de entre 5 y 8 años y, fundamentalmnente, para menores que deben actualizarlo al cumplir los 14 años. También en adultos que:

Tengan el DNI vencido o próximo a vencer

Cambios de domicilio o rectificación

Pérdida, robo o rotura del documento

Reconocimiento de identidad de género

Es clave saber que, si bien no todas las personas deben renovarlo, el DNI de tapa verde, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica ya no son válidos para la mayoría de los trámites oficiales ni para salir del país. Sí continúa vigente el DNI Tarjeta en condiciones legibles.

Cómo es el nuevo DNI electrónico: más seguridad y agilidad en puntos de control

Los nuevos DNI se destacan por contar con un tipo de tecnología que busca mayor seguridad y rapidez en los puestos de control, ya sea para entrar a otros países o realizar trámites oficiales. Las características principales son:

Verificación electrónica del documento.

Datos biográficos y biométricos.

Documento electrónico de viaje para Mercosur.

Firma digital para futura integración con ecosistema de identidad digital.

Chip “sin contacto” (contactless) que permite operar con un lector NFC de un dispositivo móvil.

Además, entre sus cualidades físicas, el nuevo DNI está hecho con policarbonato, que permite que los datos y la fotografía queden fundidos dentro de la propia tarjeta plástica y aumenta su durabilidad. Al mismo tiempo, cuenta con una aplicación móvil oficial que permite validar la autenticidad del documento, incluso sin conexión a internet.

El DNI electrónico incorpora nuevas características y medidas de seguridad (Créditos: Ministerio del Interior)

Cómo tramitar el DNI: el paso a paso

El trámite de actualización del DNI es muy simple y no lleva más de 15 minutos, el paso a paso es el siguiente: