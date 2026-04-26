Así será el nuevo Parque Acuático de Rosario: dónde funcionará y cuándo abrirá

Rosario tendrá un nuevo Parque Acuático en el balneario La Florida, para ello tanto el gobierno santafesino como el municipal publicaron un llamado a licitación para su construcción. Se trata de una iniciativa que apunta a consolidar el perfil turístico de la ciudad y a recuperar un sector ribereño que hoy se encuentra deteriorado.

La financiación de la obra estará a cargo de la Provincia y la ejecución estará a cargo del municipio, que publicó los pliegues licitatorios el viernes pasado. Se prevé que el nuevo equipamiento esté disponible a partir de la próxima temporada de verano y forme parte de la oferta recreativa del frente costero rosarino.

El objetivo de la obra es realizar una reconversión integral de la Costanera Norte, interviniendo en el ingreso sur del balneario, la Rambla Catalunya, los bares de playa, nuevos mercados y ofertas integrales.

Cómo será el nuevo Parque Acuático de Rosario

El proyecto se emplazará estratégicamente en el ingreso sur del balneario y propone una reorganización integral del acceso, resolviendo la transición entre la ciudad y el río mediante un esquema unificado que ordena el flujo de visitantes.

La obra contemplará un nuevo ingreso, áreas de estacionamiento, circulación peatonal jerarquizada y bicisendas, con el objetivo de garantizar una llegada segura y fluida. Además, el aspecto central de la propuesta es el respeto por el entorno natural. Por ende, el diseño preserva el frente ribereño a través del uso de vegetación autóctona que actúa como transición entre el área de piletas y la playa de arena.

El núcleo del proyecto estará conformado por un sistema de espejos de agua de formas orgánicas, diseñado bajo criterio de seguridad y accesibilidad universal. El predio también se organizará en dos áreas principales interconectadas: el sector infantil, que contará con juegos de baja profundidad, toboganes de menor escala y dispositivos de aspersión, pensados para el público más pequeño, y la torre de toboganes, una estructura de gran altura que concentrará diferentes propuestas de deslizamiento —abiertas, cerradas y de caída rápida—, optimizando el uso del espacio vertical.

El complejo se complementará con un solárium perimetral seco, equipado con reposeras fijas y bancos, y articulado mediante senderos que ordenan la circulación interna. En paralelo, la obra sumará un edificio de servicios y concesiones de diseño contemporáneo, con amplias superficies vidriadas y vistas al río Paraná y al puente Rosario-Victoria, donde funcionarán los vestuarios, sanitarios, enfermería y dependencias administrativas, además de un sector gastronómico con mesas al aire libre sobre un deck elevado.

Otros espacios similares

Actualmente existen espacios de este tipo en Puerto General San Martín, Roldán, Funes, Cayastá, Teodelina, María Susana, Guadalupe Norte, Firmat, San Lorenzo y Pérez.

Entre los más destacados figuran Splash Park en Funes; el Centro Recreativo SOEPU Tierra de Sueños en Puerto General San Martín; el Club House Parque Tierra de Sueños en Roldán; el Polideportivo Municipal de San Lorenzo; Infinite Ride en Pérez con su wakepark; y el camping El Edén en Teodelina, que cuenta con la pileta más grande de Sudamérica.

También se suman complejos como Punta Arena en Cayastá, Parque Guadalupe en Guadalupe Norte y el balneario municipal Cancún Oasis en María Susana.