Mediocampista neerlandés Simons se perderá el Mundial tras una lesión de rodilla

El ​centrocampista del Tottenham Hotspur y de la selección de los Países ‌Bajos, Xavi Simons, ‌declaró el domingo que su temporada había "llegado a un final abrupto" tras sufrir una grave lesión de rodilla que le impedirá participar en el Mundial.

Simons se lesionó el sábado durante ​la victoria ⁠del Tottenham por 1-0 ante el ‌Wolverhampton Wanderers y abandonó el ⁠terreno de juego en ⁠camilla en el minuto 63.

Los primeros informes apuntaban a una lesión en el ⁠ligamento cruzado anterior de la rodilla ​derecha.

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"Dicen que la vida ‌puede ser cruel y ‌hoy lo siento así. Mi temporada ⁠ha terminado abruptamente y estoy tratando de asimilarlo", dijo el futbolista de 23 años en una publicación ​de Instagram.

"Sinceramente, ‌estoy desconsolado. Lo único que quería era luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa posibilidad junto con el ⁠Mundial. Representar a mi país este verano se ha esfumado", agregó.

Se esperaba que Simons fuera una figura clave en la selección neerlandesa de Ronald Koeman para la que habría sido su segunda Copa ‌del Mundo, tras su debut en 2022.

Ha disputado 34 partidos internacionales, el más reciente en un amistoso en marzo.

Esta lesión supone un duro golpe para el ‌Tottenham en una difícil temporada de la Premier League, ya que el equipo del ‌norte de ⁠Londres ocupa el puesto 18 con 34 puntos, a dos ​puntos de la salvación.

Con información de Reuters