Qué es Dual Swap, la tecnología que debuta con el nuevo teclado de Logitech G

No solo reconoce si una tecla fue presionada o no, sino también la profundidad con la que se la presiona.

Logitech presentó oficialmente el nuevo G512 X, un teclado gamer que apuesta por una función poco común en el mercado: la detección analógica de pulsación. Esto significa que no solo reconoce si una tecla fue presionada o no, sino también la profundidad con la que se la presiona, permitiendo ejecutar distintas acciones según la intensidad del toque.

El nuevo G512 X estará disponible a nivel global y está pensado para jugadores que buscan una experiencia más personalizada y competitiva. Esta tecnología puede marcar una diferencia importante en géneros como shooters tácticos, simuladores de vuelo o juegos de carreras, donde la precisión en cada movimiento resulta clave para el rendimiento.

Cómo funciona la pulsación analógica del Logitech G512 X

A diferencia de los teclados mecánicos tradicionales, donde cada tecla tiene una única respuesta, el G512 X mide con exactitud hasta dónde llega la presión. Una pulsación suave puede activar una acción, mientras que una presión completa puede generar una completamente distinta.

Esto se potencia con la tecnología SAPP (Second Actuation Pressure Point), que incorpora anillos especiales para sumar un segundo punto de actuación táctil dentro del recorrido de la tecla. Así, una misma tecla puede tener dos funciones diferentes según la profundidad de pulsación.

Además, el teclado incorpora la tecnología Dual Swap, que permite mezclar switches analógicos y mecánicos tradicionales en un mismo equipo. Sus 39 posiciones híbridas aceptan switches de 3 y 5 pines, dando la posibilidad de personalizar teclas específicas para mayor precisión y dejar el resto con el clásico tacto mecánico.

Principales características del nuevo teclado gamer de Logitech G

Según explicó Lucas Landa, Gaming Category Manager North & South Cone de Logitech, el objetivo fue crear “una extensión del gamer”, con un producto que acompañe su evolución y estilo de juego.

Entre sus especificaciones más destacadas se encuentran:

Dual Swap : 39 posiciones híbridas compatibles con switches analógicos y mecánicos de 3 y 5 pines.

: 39 posiciones híbridas compatibles con switches analógicos y mecánicos de 3 y 5 pines. 9 switches analógicos Gateron KS-20 incluidos : listos para personalizar el teclado desde el primer uso.

: listos para personalizar el teclado desde el primer uso. True 8K Performance : polling rate, reporting rate y procesamiento a 8.000 Hz, con una latencia de apenas 0,125 ms.

: polling rate, reporting rate y procesamiento a 8.000 Hz, con una latencia de apenas 0,125 ms. Doble dial personalizable : controles físicos configurables para distintas funciones.

: controles físicos configurables para distintas funciones. Light Bar RGB : barra de iluminación con recubrimiento PVD y efectos rítmicos.

: barra de iluminación con recubrimiento PVD y efectos rítmicos. Almacenamiento integrado: espacio trasero para guardar keycaps, switches y anillos SAPP.

El objetivo fue crear “una extensión del gamer”, con un producto que acompañe su evolución y estilo de juego.

El G512 X se suma a la línea G5 Series junto al mouse G502 X Plus LIGHTSPEED y el headset G522 LIGHTSPEED, consolidando la estrategia de Logitech G de ofrecer periféricos que se adapten al jugador y no al revés.

Además, contará con un apoya muñecas de acrílico premium que se venderá por separado, pensado para mejorar la comodidad en sesiones largas y potenciar el efecto visual de la iluminación RGB.