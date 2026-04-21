Más de 3 mil dólares en premios: cómo participar de la convocatoria de Logitech

La industria creativa gana protagonismo como una de las principales salidas profesionales para miles de jóvenes.

En un mes marcado por fechas clave como el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación (21 de abril) y el World Design Day (27 de abril), la industria creativa gana protagonismo como una de las principales salidas profesionales para miles de jóvenes en Argentina y la región. Disciplinas como el diseño, la animación, la ilustración y la producción audiovisual no solo representan una vocación, sino también una oportunidad concreta de crecimiento y proyección internacional.

En este contexto, el gran desafío ya no pasa únicamente por el talento, sino por generar espacios que conecten a los creativos con herramientas, visibilidad y comunidad. Con ese objetivo, Logitech lanza “MX Creative Challenge”, una convocatoria que busca impulsar a diseñadores, motion artists, ilustradores y creadores digitales a llevar sus habilidades al siguiente nivel.

Un desafío creativo con impacto regional

La iniciativa, desarrollada en alianza con Digital House, propone mucho más que un concurso tradicional. Se trata de una plataforma pensada para empoderar a jóvenes talentos de Argentina y Uruguay, fomentar la innovación y fortalecer el ecosistema creativo en Latinoamérica.

El MX Creative Challenge invita a los participantes a crear una pieza visual —estática o animada— donde el nuevo MX Master 4 sea el protagonista. El eje del desafío gira en torno a conceptos como control, precisión y expresión creativa sin límites, valores asociados a la línea de productos de la marca.

Un jurado especializado será el encargado de evaluar las propuestas y seleccionar los proyectos más destacados, premiando no solo la calidad técnica, sino también la originalidad y la capacidad de transmitir una idea.

Logitech lanza “MX Creative Challenge” en alianza con Digital House.

Creatividad + tecnología: el nuevo diferencial

Desde Logitech destacan que esta iniciativa busca acompañar a la nueva generación de profesionales en un contexto donde la creatividad se vuelve cada vez más relevante. En paralelo al avance de la inteligencia artificial, las habilidades creativas se posicionan como un diferencial clave dentro del mercado laboral.

En la misma línea, desde Digital House subrayan la importancia de este tipo de alianzas para acercar el talento a oportunidades reales. La combinación entre educación, tecnología y comunidad aparece como un factor determinante para impulsar nuevas carreras y visibilizar el potencial creativo de la región.

Con el MX Creative Challenge, ambas compañías refuerzan su compromiso con el desarrollo del talento joven. La propuesta no solo apunta a formar profesionales, sino también a motivarlos, darles visibilidad y ofrecerles un espacio donde puedan demostrar hasta dónde pueden llegar.