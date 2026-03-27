Logitech G lanzó una nueva palanca de cambios para la simulación de carreras

El dispositivo está diseñado para ofrecer una respuesta táctil precisa y una sensación lo más realista posible.

Logitech G presentó el RS H-Shifter, una nueva palanca de cambios manual pensada para elevar la experiencia de conducción en simuladores. Este periférico, que se suma a la línea Racing Series, incorpora un sistema de 7 velocidades más reversa (7+R), sensores Hall Effect y compatibilidad con PC y consolas, apuntando directamente a quienes buscan mayor realismo al volante.

El dispositivo está diseñado para ofrecer una respuesta táctil precisa y una sensación lo más cercana posible a la de un auto real con transmisión manual. Ya sea en títulos como Assetto Corsa o Forza Horizon, el RS H-Shifter promete mejorar el control en cada cambio de marcha, algo clave tanto para el drifting como para el rally o las carreras en circuito.

Diseño robusto y precisión en cada cambio

Uno de los diferenciales del nuevo shifter es su construcción robusta. Está fabricado con materiales de alta resistencia como aluminio y acero, lo que lo hace ideal para sesiones intensas o uso competitivo. Además, incorpora sensores Hall Effect sin contacto, una tecnología que reduce el desgaste mecánico y asegura un rendimiento constante a largo plazo.

En términos de diseño, incluye un sistema de bloqueo “push-through” para la reversa y la séptima marcha, inspirado en transmisiones reales, evitando cambios accidentales en momentos críticos. También ofrece opciones de personalización, como la posibilidad de cambiar la perilla (rosca M8) o ajustar la ergonomía con extensores, adaptándose a distintos setups.

El RS H-Shifter promete mejorar el control en cada cambio de marcha.

Compatibilidad total con PC y consolas

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. El RS H-Shifter puede utilizarse tanto en escritorios como en rigs profesionales gracias a sus sistemas de montaje. A su vez, se integra de forma fluida con el ecosistema Racing Series de Logitech G, permitiendo conexión directa con volantes RS50 o PRO, sin necesidad de adaptadores.

En consolas como PlayStation y Xbox, el dispositivo funciona mediante el adaptador oficial de la marca, mientras que en PC ofrece compatibilidad universal vía USB. Esto lo convierte en una opción atractiva tanto para usuarios avanzados como para quienes están dando sus primeros pasos en el sim racing.

Con este lanzamiento, Logitech G busca cubrir una demanda creciente: la de una experiencia de conducción más auténtica, donde cada cambio de marcha se sienta tan real como en la pista.