La UCR se planta en la Ciudad: gabinete paralelo y la invitación a construir una "nueva coalición"

Con la presencia del presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, el plenario de convencionales de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad su plan de acción política para los próximos dos años, con las elecciones ejecutivas en el medio. Así, en medio de una discusión incipiente en torno a la conformación de un gran frente que evite la dispersión y escape a la grieta nacional —armado al que el radicalismo ya le abrió públicamente la puerta—, el partido centenario pondrá en marcha equipos para generar propuestas y políticas de gobierno, formará militantes y trabajará en el territorio, como ya había anticipado El Destape.

En el encuentro que tuvo lugar este martes, el presidente de la UCR porteña, Hernán Rossi; su secretario general, Juan Loupias, y la mesa de conducción pusieron en marcha el plan de acción política que ya habían adelantado cuando asumieron en sus cargos. En líneas generales, crearán un gabinete paralelo, avanzarán con la formación de militantes, actividades y trabajo territorial en las 15 comunas bajo la consigna “la UCR te escucha, siempre cerca del vecino”. Por eso, el escenario estuvo decorado con una oreja gigante que, en su lóbulo, vestía un sello partidario.

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El plan de acción fue aprobado por los 130 convencionales que se hicieron presentes en el encuentro para impulsar a “un partido con vocación de gobernar, adaptado al tiempo sin perder sus valores históricos”. El trabajo estará centrado en un objetivo claro: 2027. Un camino que varios ya empezaron a transitar de manera descoordinada: Horacio Rodríguez Larreta transita la Ciudad desde las elecciones locales del año pasado; Maximiliano Ferraro abrió instancias de encuentro con los vecinos; Jorge Macri y María Eugenia Vidal pasean por las calles para conversar con los porteños; Patricia Bullrich y La Libertad Avanza saldrán el mes que viene a hacer lo propio mientras convocan a una afiliación masiva en las redes.

Según el plan de acción aprobado por la UCR, la intención es “hablar menos y escuchar más. Dejar de opinar para construir”. Para lograrlo, el partido se propuso “volver al territorio en serio, ordenar la militancia y comunicar con identidad” con propuestas que, sostuvo Rossi en sus redes sociales, el espacio centenario tiene para ofrecer.

Los radicales plantearon una serie de ejes para poder transitar el camino a las elecciones. En el ámbito territorial, se propusieron estar presentes en cada Comité con servicios sociales y el programa "Vecino Radical". La presencia, la revitalización de las bases y del partido forman parte de una cosmovisión compartida tanto a nivel porteño como nacional con la intención y la necesidad de volver a motivar a la militancia y atraer nuevos simpatizantes.

En materia de gestión, ya avisaron que desde la UCR se están preparando para gobernar la CABA con un gabinete alternativo y equipos técnicos. Se trata de un equipo similar a uno de gobierno para estudiar las distintas áreas, las distintas temáticas, generar documentos y producir propuestas de políticas públicas para 2027. En ese sentido, como cuarto eje, anunciaron que recuperaron la identidad alfonsinista con propuestas claras para la agenda pública.

Nada de todo eso se construirá en soledad. “Nos proponemos construir una nueva coalición porque el futuro de Buenos Aires se construye en equipo”, adelantó Rossi. En el partido centenario tienen la intención de lograr lo que no se pudo conseguir el año pasado: acuerdos amplios que eviten la fragmentación del voto. En esa construcción están espacios con los que ya trabajaron, como el larretismo, aunque persiste la gran incógnita en torno a la posición que adoptará el PRO. El objetivo es claro: entrar a un balotaje para, en el mano a mano, ganarle a la opción de extrema derecha.