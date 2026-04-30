Independiente Rivadavia, así es el milagro de Berti que puso a Mendoza en el mapa de América

Lo que ocurre en el Parque General San Martín de Mendoza no es solo una racha; es una reescritura total de la historia del club. En solo seis meses, Independiente Rivadavia pasó de ser el "nuevo" de la categoría a liderar el torneo local y competir ferozmente en la Copa Libertadores, logrando hitos como la histórica victoria en el Maracaná.

Alfredo Berti transita su tercer ciclo en el club, habiendo encontrado allí su "lugar en el mundo". Fue quien salvó al equipo de caer al Argentino A y quien lo devolvió a la máxima categoría; hoy le otorga una identidad táctica envidiable. El plantel logró amalgamar un grupo de jugadores con "hambre", provenientes del ascenso profundo, como Matías Fernández (Excursionistas) o Tomás Bottari (Chicago).

Cristian Minich, historiador del club, explicó que este es, sin dudas, el mejor momento de la historia de la institución. Para el hincha mendocino, significa pasar de festejar "salvaciones de descenso" en la Liga Mendocina o el Argentino A, a verse punteros en la tabla general y compitiendo en la élite continental. Para la ciudad, el club ha superado incluso la "época dorada" de los antiguos Torneos Nacionales. El sentimiento que describe Manuel es el de un "sueño cristalizado": la emoción de comparar las derrotas más dolorosas del pasado en canchas humildes con victorias actuales ante gigantes como River Plate o Fluminense.